Мэры получили штраф за срыв мобилизации, но считают это произволом ТЦК

Городской голова Дрогобыча Тарас Кучма. Фото: Facebook Тарас Кучма

Сразу двух руководителей Львовщины оштрафовали за срыв мобилизационных мероприятий. В Оперативном командовании "Запад" утверждают, что ТЦК действовали по закону и оштрафовали мэров правильно, а вот источник журналистов в военном командовании назвал ситуацию "эмоциональным недоразумением" и заверил, что она уже улажена.

Об этом сообщает BBC Украина.

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За что мэры получили штраф

Первым оштрафованным стал мэр Дрогобыча Тарас Кучма, который написал открытое письмо, объясняющее его позицию. Городской голова утверждает, что к нему, и еще нескольким руководителям населенных пунктов: Трускавца, Борислава, Сходницы и Мединичей состоялся юридический произвол.

Мэра вызвали в ТЦК и когда он там появился, то ему выписали протокол о наложении штрафа 34 тысячи гривен.

"Мне был представлен протокол за то, что мы не выполнили мобилизационное задание, которое нам приписала РВА (районная военно-гражданская администрация)", — сказал он.

Кучма аргументирует свою правоту тем, что руководители населенных пунктов не имеют никаких силовых подразделений, чтобы принудительно доставлять граждан в ТЦК. Единственная функция - оповещение населения о мероприятиях мобилизации.

Кроме того, глава Дрогобыча намекнул, что спущенные сверху планы по мобилизации невозможно выполнить, ведь нет достаточного человеческого ресурса.

Оштрафовали не только мэра Дрогобыча. Городской голова соседнего города Борислава Игорь Яворский подтвердил, что также получил штраф от ТЦК за невыполнение плана мобилизации.

В комментарии журналистам BBC Украина ОК "Запад", которому подчиняются ТЦК Львовщины, заявили, что представители ТЦК выписывая штраф мэрам действовала согласно закону.

"Органы местного самоуправления, в частности, обеспечивают первичный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также меры оповещения и обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных к пунктам сбора", — напомнили в ОК "Запад".

Что содержится на эту тему в законе

Журналисты BBC Украина изучив принятый 11 апреля 2024 года закон об усилении мобилизации в Украине выяснили, что документ возлагает ряд обязанностей на органы местного самоуправления.

В частности, в нем говорится о том, что исполнительные органы местной власти имеют полномочия осуществлять во время мобилизации своевременное оповещение и "обеспечение прибытия" граждан, которые привлекаются к выполнению обязанности по мобилизации.

Штраф для должностных лиц местного самоуправления за нарушение этих правил составляет от 34 до 59,5 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в Украине начали рассмотрение жалоб граждан на работников ТЦК и СП, которые незаконно мобилизовали граждан.

В то же время принятие механизма наказания работников ТЦК и ВВК может затянуться из-за судов относительно действий командиров и генералов.

Напомним, недавно внефракционный нардеп Юлия Яцык заявила, что в Украине могут ввести наказание на законодательном уровне для представителей ТЦК и ВВК за нарушение ими порядка призыва во время мобилизации.