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Мешканець Львівщини ширив пропаганду в Однокласниках — як його покарав суд

29 вересня 2024 20:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
На Львівщині чоловік поширював пропаганду в "Однокласниках" — як його покарав суд
Чоловік сидить у ноутбуці. Ілюстративне фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

На Львівщині чоловік поширював пропагандистські дописи у російській мережі "Однокласники". Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі з можливістю умовного звільнення після двох років, якщо він не вчинить нових правопорушень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Уродженець Славути Львівської області регулярно поширював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму серед широкого кола осіб у соцмережі "Однокласники".  Для того, аби зайти у заборонений Україною російський додаток, чоловік використовував VPN-сервери.

Слідчі зафіксували кілька таких епізодів упродовж 2019-2020 років.

Повідомляється, що у судовому засіданні обвинувачений свою провину повністю визнав. Він повідомив, що не знав про закон, який забороняє заходити в мережу "Однокласники".

"У вчиненому щиро розкаявся, просив суд суворо його не карати", — йдеться у вироку суду.

Рішення суду

Враховуючи обставини справи, суддя Червоноградського міськсуду Неля Отчак визнала чоловіка винним у пропаганді тоталітарного режиму та призначила йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. 

Якщо протягом іспитового строку у два роки обвинувачений не вчинить нового кримінального провадження, його звільнять від відбування призначеного покарання.

Після набрання вироком законної сили ноутбук та мобільний телефон чоловіка буде конфісковано, а нагрудний значок з написом "Гвардия" знищено.

Також суд стягнув з обвинуваченого у дохід держави процесуальні витрати на залучення експертів, що становлять 15 524, 24 грн.

Нагадаємо, у Запоріжжі суд жорстко покарав колишнього полоненого бійця ЗСУ. Він добровільно здався в полон, а ще допомагав російським окупантам розповсюджувати пропаганду "про звірства "Азова". 

Також раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області жінка зливала в Viber-групі місцеперебування та переміщення представників ТЦК. Суд призначив їй покарання.

суд Львівська область пропаганда соцмережі судові рішення

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