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Житель Львовщины распространял пропаганду в Одноклассниках — как его наказал суд

29 сентября 2024 20:03
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
На Львовщине мужчина распространял пропаганду в "Одноклассниках" - как его наказал суд
Человек сидит в ноутбуке. Иллюстративное фото: Freepick
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Во Львовской области мужчина распространял пропагандистские сообщения в российской сети "Одноклассники". Суд назначил ему пять лет лишения свободы, с возможностью условного освобождения после двух лет, если он не совершит новых правонарушений.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений. 

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Детали дела

Уроженец Славуты Львовской области регулярно распространял пропаганду коммунистического тоталитарного режима среди широкого круга лиц в соцсети "Одноклассники".  Для того чтобы зайти в запрещенное Украиной российское приложение мужчина использовал VPN-серверы.

Следователи зафиксировали несколько таких эпизодов в течение 2019-2020 годов.

Сообщается, что в судебном заседании обвиняемый свою вину полностью признал. Он сообщил, что не знал о законе, который запрещает заходить в сеть "Одноклассники".

"В содеянном искренне раскаялся, просил суд строго его не наказывать", — говорится в приговоре суда.

Решение суда

Учитывая обстоятельства дела, судья Червоноградского горсуда Неля Отчак признала мужчину виновным в пропаганде тоталитарного режима и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. 

Если в течение испытательного срока в два года обвиняемый не совершит нового уголовного производства, его освободят от отбывания назначенного наказания.

После вступления приговора в законную силу ноутбук и мобильный телефон мужчины будут конфискованы, а нагрудный значок с надписью "Гвардия" уничтожен.

Также суд взыскал с обвиняемого в доход государства процессуальные издержки на привлечение экспертов, составляющие 15 524, 24 грн.

Напомним, в Запорожье суд жестко наказал бывшего пленника ВСУ. Он добровольно сдался в плен, а еще помогал российским оккупантам распространять пропаганду "о зверствах "Азова"".

Также ранее мы сообщали, что в Черниговской области женщина сливала в Viber-группе местонахождение и перемещение представителей ТЦК. Суд назначил ей наказание.

суд Львовская область пропаганда соцсети судебные решения

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