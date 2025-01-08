Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра arrow

Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра

8 січня 2025 19:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Львові 9 січня буде теплою, але попереджають про сильний вітер
Сильний вітер повалив дерева. Ілюстративне фото: Varta
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Львові та області у четвер, 9 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температуру повітря прогнозують у межах +2...+13 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Погода на Львівщині 9 січня

У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями: вночі пройде невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень — без істотних опадів.

Очікується слабкий туман та ожеледиця вночі й вранці, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями навіть до 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі -2...+3 °С;
  • вдень +8...+13 °С.

У Львові вночі температура повітря опуститься до -1...+1 °С, а вдень прогріється до +9....+11 °С.

null
Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища на Львівщині 9 січня

В місті та області завтра місцями пориви південно-західного вітру досягнуть 15-20 м/с. 

null
Метеорологічні явища. Фото: РЦГМ

А вночі та вранці на дорогах прогнозують ожеледицю. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

null
Метеорологічні явища. Фото: РЦГМ

Нагадаємо, у Харкові завтра температура повітря коливатиметься у межах +2...+9 °С.

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, 9 січня обіцяє бути теплим по всій Україні. Проте вже незабаром в Україні можливе похолодання.

погода Львів Львівська область зима синоптик прогноз погоди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:28 Яку зброю можуть використовувати цивільні українці під час війни

19:20 Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра

19:13 В Укргідрометцентрі назвали, де завтра утримаються опади

19:07 Зимове диво — на Одещині цвітуть унікальні рослини, фото

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:49 Не тільки астма — з якими хворобами органів дихання не призвуть

18:48 РФ збільшує кількість місць утримання українських полонених

18:36 Скільки коштує франшиза "Львівської Майстерні Шоколаду"

18:32 В Києві закупили дизель для маршруток за завищеною ціною — деталі

18:29 У Львові адвокатка вимагала хабар за виїзд з України

19:28 Яку зброю можуть використовувати цивільні українці під час війни

19:20 Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра

19:13 В Укргідрометцентрі назвали, де завтра утримаються опади

19:07 Зимове диво — на Одещині цвітуть унікальні рослини, фото

18:49 Не тільки астма — з якими хворобами органів дихання не призвуть

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:48 РФ збільшує кількість місць утримання українських полонених

18:36 Скільки коштує франшиза "Львівської Майстерні Шоколаду"

18:32 В Києві закупили дизель для маршруток за завищеною ціною — деталі

18:29 У Львові адвокатка вимагала хабар за виїзд з України

18:26 В Армії+ спростили подання рапортів — що змінилося

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла