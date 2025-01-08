Погода у Львові 9 січня буде теплою, але попереджають про сильний вітер

Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра
У Львові та області у четвер, 9 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температуру повітря прогнозують у межах +2...+13 °С.
Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.
Погода на Львівщині 9 січня
У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями: вночі пройде невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень — без істотних опадів.
Очікується слабкий туман та ожеледиця вночі й вранці, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями навіть до 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -2...+3 °С;
- вдень +8...+13 °С.
У Львові вночі температура повітря опуститься до -1...+1 °С, а вдень прогріється до +9....+11 °С.
Метеорологічні явища на Львівщині 9 січня
В місті та області завтра місцями пориви південно-західного вітру досягнуть 15-20 м/с.
А вночі та вранці на дорогах прогнозують ожеледицю. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, у Харкові завтра температура повітря коливатиметься у межах +2...+9 °С.
А за словами народного синоптика Наталки Діденко, 9 січня обіцяє бути теплим по всій Україні. Проте вже незабаром в Україні можливе похолодання.
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