Погода у Львові 9 січня буде теплою, але попереджають про сильний вітер

Сильний вітер повалив дерева. Ілюстративне фото: Varta

У Львові та області у четвер, 9 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температуру повітря прогнозують у межах +2...+13 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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Погода на Львівщині 9 січня

У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями: вночі пройде невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень — без істотних опадів.

Очікується слабкий туман та ожеледиця вночі й вранці, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями навіть до 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -2...+3 °С;

вдень +8...+13 °С.

У Львові вночі температура повітря опуститься до -1...+1 °С, а вдень прогріється до +9....+11 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища на Львівщині 9 січня

В місті та області завтра місцями пориви південно-західного вітру досягнуть 15-20 м/с.

Метеорологічні явища. Фото: РЦГМ

А вночі та вранці на дорогах прогнозують ожеледицю. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: РЦГМ

Нагадаємо, у Харкові завтра температура повітря коливатиметься у межах +2...+9 °С.

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, 9 січня обіцяє бути теплим по всій Україні. Проте вже незабаром в Україні можливе похолодання.