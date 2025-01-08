Погода во Львове 9 января — будет тепло, но предупреждают о сильном ветре

Сильный ветер повалил деревья. Иллюстративное фото: Varta

Во Львове и области в четверг, 9 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температуру воздуха прогнозируют в пределах +2...+13 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.

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Погода на Львовщине 9 января

Во Львовской области завтра будет облачно с прояснениями: ночью пройдет небольшой дождь и мокрый снег, а днем — без существенных осадков.

Ожидается слабый туман и гололедица ночью и утром, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами даже до 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -2...+3 °С;

днем +8...+13 °С.

Во Львове ночью температура воздуха опустится до -1...+1 °С, а днем прогреется до +9....+11 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления на Львовщине 9 января

В городе и области завтра местами порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с.

Метеорологические явления. Фото: РЦГМ

А ночью и утром на дорогах прогнозируют гололедицу. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: РЦГМ

Напомним, в Харькове завтра температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+9 °С.

А по словам народного синоптика Наталки Диденко, 9 января обещает быть теплым по всей Украине. Однако уже вскоре в Украине возможно похолодание.