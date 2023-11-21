Ми платимо велику ціну за нашу українськість, — учасник Революції гідності

Учасник Революції гідності Володимир Лазура. Фото: Новини.LIVE Львів

У Львові відбувся мистецький перформанс до 10-ї річниці Революції гідності. Під час нього виступив і її учасник Володимир Лазура.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Львів.

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Боротьба за свободу і правду на Майдані

"З початком Майдану ми відірвалися від русского міра. Це був складний момент. Нам, українським націоналістам, борцям за свободу та правду, прийшлось переконати суспільство в банальному символі — червоно-чорному прапорі на Майдані. Українці зіткнулися з питанням ідентичності та мови. Зараз ми платимо велику ціну за українськість. Будьмо гідними тих людей, яких проливається кров та піт українського воїна", — заявив Лазура.

За його словами, зараз українці позбуваються і знімають імперську символіку зі своїх міст, тому це і є одним із результатів боротьби з РФ.

Що ще відомо про захід

Також повідомляється, що на проспекті Свободи у Львові виконавець Shumei на фортепіано виконав пісні, які лунали зі сцен Майдану та в інших містах.

Нагадаємо, десять років тому, 21 листопада 2013 року, на центральній площі столиці на мирний мітинг зібралися українці за підписання євроінтеграції, який перетворився у Революцію гідності. Одеса сьогодні вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні та усіх, хто продемонстрував бажання жити у вільній та демократичній державі.