Мы платим большую цену за нашу украинскость, — участник Революции достоинства

Участник Революции достоинства Владимир Лазура. Фото: Новини.LIVE Львів

Во Львове состоялся художественный перформанс к 10-летию Революции достоинства. Во время его выступил и ее участник Владимир Лазура.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Львів.

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Борьба за свободу и правду на Майдане

"С началом Майдана мы оторвались от русского мира. Это был сложный момент. Нам, украинским националистам, борцам за свободу и правду, пришлось убедить общество в банальном символе — красно-черном флаге на Майдане. Украинцы столкнулись с вопросом идентичности и языка. Сейчас мы платим большую цену за украинскость. Будем достойны тех людей, которых проливается кровь и пот украинского воина", — заявил Лазура.

По его словам, сейчас украинцы избавляются и снимают имперскую символику со своих городов, поэтому это и есть одним из результатов борьбы с РФ.

Что еще известно о мероприятии

Также сообщается, что на проспекте Свободы во Львове исполнитель Shumei на фортепиано исполнил песни, которые звучали со сцен Майдана и в других городах.

Напомним, десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на центральной площади столицы на мирный митинг собрались украинцы за подписание евроинтеграции, который превратился в Революцию достоинства. Одесса сегодня почтила память Героев Небесной Сотни и всех, кто продемонстрировал желание жить в свободном и демократическом государстве.