Мінімалка 10 000 грн у 2028 - чи реально прожити за ці гроші в Україні

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень у 2028 році. За даними Міністерства економіки, рішення про підвищення "мінімалки" до 10 000 грн у 2028 році — частина бюджетного та соціального планування. В уряді пояснюють: це крок, який дозволить "наблизити зарплати до реального прожиткового мінімуму" та підвищити добробут населення.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи реально прожити на таку суму і скільки, на їхню думку, має становити мінімалка.

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Мінімальна зарплата в Україні

Головна думка опитаних українців: мінімальна зарплата повинна забезпечувати базові потреби людини і має бути від 20 тисяч гривень.

"Народному депутату 10 тисяч гривень вистачить. А українцю? Мало. Мінімум 20. На одну людину, звичайно. Це щоб просто вижити, не жити. Тисячі доларів треба, хоча б. Щоб не їхали в Польщу за тими ж грошима, а залишались тут. А 10 тисяч — це як? Що з ними робити?" — обурюється чоловік.

"Абсолютно недостатньо. І, якщо чесно, я навіть не можу собі уявити, як можна прожити на такі гроші. Мені стає страшно, коли я чую такі цифри", — додає жінка.

"Мінімальна зарплата має бути не менше 20 тисяч. І то — це виживання. А не повноцінне життя", — говорить дівчина.

"Все дорожчає — продукти, послуги, транспорт. А "мінімалка" має бути хоча б 20 тисяч", — вважає студентка.

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