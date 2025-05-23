Минималка 10 000 грн в 2028 - реально ли прожить за эти деньги в Украине

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Минимальная зарплата в Украине вырастет до 10 тысяч гривен в 2028 году. По данным Министерства экономики, решение о повышении "минималки" до 10 000 грн в 2028 году — часть бюджетного и социального планирования. В правительстве объясняют: это шаг, который позволит "приблизить зарплаты к реальному прожиточному минимуму" и повысить благосостояние населения.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, реально ли прожить на такую сумму и сколько, по их мнению, должна составлять минималка.

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Главное мнение опрошенных украинцев: минимальная зарплата должна обеспечивать базовые потребности человека и должна быть от 20 тысяч гривен.

"Народному депутату 10 тысяч гривен хватит. А украинцу? Мало. Минимум 20. На одного человека, конечно. Это чтобы просто выжить, не жить. Тысячи долларов надо, хотя бы. Чтобы не ехали в Польшу за теми же деньгами, а оставались здесь. А 10 тысяч — это как? Что с ними делать?" — возмущается мужчина.

"Совершенно недостаточно. И, если честно, я даже не могу себе представить, как можно прожить на такие деньги. Мне становится страшно, когда я слышу такие цифры", — добавляет женщина.

"Минимальная зарплата должна быть не менее 20 тысяч. И то — это выживание. А не полноценная жизнь", — говорит девушка.

"Все дорожает — продукты, услуги, транспорт. А "минималка" должна быть хотя бы 20 тысяч", — считает студентка.

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