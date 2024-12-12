Скільки має бути зарплата, щоб жити у Львові — яка мінімалка в Україні

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Мінімальна заробітна плата — це не лише економічний показник, але й індикатор рівня життя. В Україні станом на 2024 рік мінімальна заробітна плата становить 8 тис. грн. Тому на фоні зростання цін, економічної нестабільності питання розміру "мінімалки" викликає чимало дискусій серед експертів, роботодавців та працівників.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, якою має бути мінімальна зарплата в Україні.

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Якою має бути "мінімалка" в Україні

Більшість опитаних пропонують підняти мінімальну зарплату до рівня, який дозволяє не лише "виживати", а й жити гідно. Серед названих сум найчастіше звучить від 15 тис. грн до 40 тис. грн. Респонденти наголошують, що прагнуть гідного рівня життя і перегляд розміру мінімальної зарплати — важливий крок у цьому напряму.

"Я вчителька на пенсії, але працюю у групу продовженого дня. У мене зарплата 6,3 тис. грн, а в Україні 8 тис. грн "мінімалка", як це можна розуміти? Я вважаю, що "мінімалка" має бути хоча б 15 тис. грн. Треба квартиру оплатити, на себе щось одягнути, на стіл щось поставити", — каже жінка.

"Щоб комфортно себе почувати і вистачало на базові потреби, потрібно, щоб мінімальна заробітна плата становила від 40 тис. грн. Цих коштів мало б вистачати на базові потреби: харчування та комунальні послуги", — зазначає дівчина.

"Як на мене, щоб закрити базові потреби, мінімальна зарплата має бути від 15 тис. грн", — додає опитана львів'янка.

"На одну людину має бути 30-40 тис. грн. Це оплатити комунальні послуги, харчування, одяг та ліки. І, можливо, вдасться трішки відкласти. Зараз ціни зростають, а зарплати ні", — наголошує жінка.

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