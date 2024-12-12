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Минималка в Украине — сколько денег нужно на жизнь во Львове

12 декабря 2024 06:25
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Сколько должна быть зарплата, чтобы жить во Львове — какая минималка в Украине
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Минимальная заработная плата  — это не только экономический показатель, но и индикатор уровня жизни. В Украине на 2024 год минимальная заработная плата составляет 8 тыс. грн. Поэтому на фоне роста цен, экономической нестабильности вопрос размера "минималки" вызывает немало дискуссий среди экспертов, работодателей и работников.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, какой должна быть минимальная зарплата в Украине.

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Большинство опрошенных предлагают поднять минимальную зарплату до уровня, позволяющего не только "выживать", но и достойно жить. Среди названых сумм чаще всего звучит от 15 тыс. грн до 40 тыс. грн. Респонденты подчеркивают, что стремятся к достойному уровню жизни и пересмотр размера минимальной зарплаты — важный шаг в этом направлении.

"Я учительница на пенсии, но работаю в группе продленного дня. У меня зарплата 6,3 тыс. грн, а в Украине 8 тыс. грн "минималка", как это можно понимать? Я считаю, что "минималка" должна быть хотя бы 15 тыс. грн. Надо квартиру оплатить, на себя что-нибудь надеть, на стол что-то купить", — говорит женщина.

"Чтобы комфортно себя чувствовать и хватало на базовые нужды, нужно, чтобы минимальная заработная плата составляла от 40 тыс. грн. Этих средств должно было хватать на базовые нужды: питание и коммунальные услуги", — отмечает девушка.

"На мой взгляд, чтобы закрыть базовые потребности, минимальная зарплата должна быть от 15 тыс. грн", — добавляет опрошенная львовянка.

"На одного человека должно быть 30-40 тыс. грн. Это оплатить коммунальные услуги, питание, одежда и лекарства. И, возможно, удастся немного отложить. Сейчас цены поднимаются, а зарплаты нет", — подчеркивает женщина.

Напомним, мы раньше писали, сколько в Украине зарабатывают мастера маникюра.

Мы также писали, кто в этом году получит "тринадцатую" зарплату в Украине.

украинцы Львов деньги опрос минимальная зарплата

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