Мінінфраструктури анонсувало зустріч на кордоні з польськими перевізниками

Забастовка на польсько-українському кордоні. Фото: Piotr Janiak

У понеділок, 13 листопада, відбудеться зустріч Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на кордоні за участю представників польських органів влади та транспортних компаній. Метою зустрічі є розв'язання проблем, пов'язаних із пропускними пунктами, як уточнює міністерство.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

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Повідомляється, що на зустріч запрошено представників Міністерства інфраструктури Польщі, воєводств, Єврокомісії з питань мобільності, Посольства України у Польщі та транспортних компаній. Від Міністерства з відновлення України візьме участь заступник міністра Сергій Деркач.

Міністерство також повідомляє, що внаслідок попередніх переговорів між Сергієм Деркачем та державним секретарем Міністерства інфраструктури Польщі Рафалом Вебером українська сторона вже реалізувала дві пропозиції польської сторони.

Це стосується функціонування смуги для порожніх транспортних засобів безпосередньо на пропускному пункті "Ягодин — Дорогуськ" та покращення системи черг, включаючи можливість заміни водія для порожніх вантажівок.

Окрім цього, українська сторона запропонувала польським колегам використати пропускний пункт "Угринів — Долгобичув" для проїзду порожнього транспорту, де вже існує спеціальна смуга. Ця пропозиція могла б скоротити час очікування для порожніх вантажівок на кордоні.

Повідомлення Мінінфраструктури. Фото: скриншот

Ситуація на пунктах пропуску

ЗМІ повідомляють, що на цей час понад 550 вантажних автомобілів очікують своєї черги на перетин кордону на парковках у Млинах та Грушовицях. Польські протестувальники дозволяють перетинати кордон особистому та пасажирському транспорту, а також транспорту, що перевозить гуманітарну та військову допомогу в Україну. Водночас для вантажівок введено обмеження: пропуск лише одного автомобіля на годину.

Повідомляється, що вантажні автомобілі, формуючи колони по 25 машин, пересуваються автострадою А4 безпосередньо до кордону під супроводом поліції.

Нагадаємо, що раніше біля пунктів пропуску "Краковець — Корчова", "Ягодин — Дорогуськ" та "Рава-Руська — Хребене" на кордоні з Польщею почався страйк польських далекобійників. Водночас у ДПСУ розповіли, скільки триватиме страйк шоферів.