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Мининфраструктуры анонсировало встречу на границе с польскими перевозчиками

11 ноября 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мининфраструктуры анонсировало встречу на границе с польскими перевозчиками
Страйк на польско-украинской границе. Фото: Piotr Janiak
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 13 ноября, состоится встреча Министерства по развитию громад, территорий и инфраструктуры Украины на границе с участием представителей польских органов власти и транспортных компаний. Целью встречи является решение проблем, связанных с пропускными пунктами, как уточняет министерство.

Об єтом сообщает Мининфраструктуры.

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Сообщается, что на встречу приглашены представители Министерства инфраструктуры Польши, воеводств, Еврокомиссии по вопросам мобильности, Посольства Украины в Польше и транспортные компании. От Министерства по восстановлению Украины участие примет замминистра Сергей Деркач.

Министерство также сообщает, что в результате предварительных переговоров между Сергеем Деркачом и государственным секретарем Министерства инфраструктуры Польши Рафалом Вебером украинская сторона уже реализовала два предложения польской стороны. 

Это касается функционирования полосы для порожних транспортных средств непосредственно на пропускном пункте "Ягодин — Дорогуск" и улучшения системы очередей, включая возможность замены водителя для порожних грузовиков.

Помимо этого, украинская сторона предложила польским коллегам использовать пропускной пункт "Угринов — Долгобычев" для проезда порожнего транспорта, где уже существует специальная полоса. Это предложение могло бы сократить время ожидания для порожних грузовиков на границе.

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Сообщение Мининфраструктуры. Фото: скриншот

Ситуация на пунктах пропуска

СМИ сообщают, что на данный момент более 550 грузовых автомобилей ожидают своей очереди на пересечение границы на парковках в Млынах и Грушовицах. Польские протестующие разрешают пересекать границу личному и пассажирскому транспорту, а также транспорту, перевозящему гуманитарную и военную помощь в Украину. В то же время для грузовиков введено ограничение: пропуск только одного автомобиля в час.

Сообщается, что грузовые автомобили, формируя колонны по 25 машин, передвигаются по автостраде А4 непосредственно к границе под сопровождением полиции.

Напомним, что ранее возле пунктов пропуска "Краковец — Корчова", "Ягодин — Дорогуск" и "Рава-Русская — Гребенне" на границе с Польшей началась забастовка польских дальнобойщиков. В то же время в ГПСУ рассказали, сколько будет продолжаться забастовка шоферов.

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