Мининфраструктуры анонсировало встречу на границе с польскими перевозчиками
В понедельник, 13 ноября, состоится встреча Министерства по развитию громад, территорий и инфраструктуры Украины на границе с участием представителей польских органов власти и транспортных компаний. Целью встречи является решение проблем, связанных с пропускными пунктами, как уточняет министерство.
Об єтом сообщает Мининфраструктуры.
Встреча чиновников с перевозчиками на границе
Сообщается, что на встречу приглашены представители Министерства инфраструктуры Польши, воеводств, Еврокомиссии по вопросам мобильности, Посольства Украины в Польше и транспортные компании. От Министерства по восстановлению Украины участие примет замминистра Сергей Деркач.
Министерство также сообщает, что в результате предварительных переговоров между Сергеем Деркачом и государственным секретарем Министерства инфраструктуры Польши Рафалом Вебером украинская сторона уже реализовала два предложения польской стороны.
Это касается функционирования полосы для порожних транспортных средств непосредственно на пропускном пункте "Ягодин — Дорогуск" и улучшения системы очередей, включая возможность замены водителя для порожних грузовиков.
Помимо этого, украинская сторона предложила польским коллегам использовать пропускной пункт "Угринов — Долгобычев" для проезда порожнего транспорта, где уже существует специальная полоса. Это предложение могло бы сократить время ожидания для порожних грузовиков на границе.
Ситуация на пунктах пропуска
СМИ сообщают, что на данный момент более 550 грузовых автомобилей ожидают своей очереди на пересечение границы на парковках в Млынах и Грушовицах. Польские протестующие разрешают пересекать границу личному и пассажирскому транспорту, а также транспорту, перевозящему гуманитарную и военную помощь в Украину. В то же время для грузовиков введено ограничение: пропуск только одного автомобиля в час.
Сообщается, что грузовые автомобили, формируя колонны по 25 машин, передвигаются по автостраде А4 непосредственно к границе под сопровождением полиции.
Напомним, что ранее возле пунктов пропуска "Краковец — Корчова", "Ягодин — Дорогуск" и "Рава-Русская — Гребенне" на границе с Польшей началась забастовка польских дальнобойщиков. В то же время в ГПСУ рассказали, сколько будет продолжаться забастовка шоферов.
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