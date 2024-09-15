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Міністерство повернення українців —  що у Львові думають про таку ініціативу уряду

15 вересня 2024 06:22
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Міністерство повернення українців: чи потрібно повертати українців додому — опитування львів'ян
Площа перед Оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Верховній Раді хочуть створити нове Міністерство. Зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що на засіданні фракції обговорювали ідею створення нової урядової структури, яка наразі отримала робочу назву Міністерство повернення українців.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи підтримують вони створення Міністерства повернення українців. 

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Міністерство повернення українців

Усі опитані повідомили, що сумніваються, що для повернення українців з-за кордону потрібно створювати ціле міністерство. Люди вважають, що кожен, хто виїхав, самостійно має вирішити, повертатися йому чи ні. 

"Я вважаю, якщо влада бачить у цьому потребу, то потрібно. Але чи корисно це буде для суспільства, то це спірне питання", — каже дівчина.

"Не думаю, що потрібно окреме Міністерство. Як на мене, це може бути департамент. Це наші українці і їх потрібно повертати, потрібно показувати, що вони нам важливі", — додає хлопець.

"Ні. А як це має відбуватись? Силою? Депортація? Це має бути заохочення, мають бути створенні в Україні такі умови, щоб вони самі захотіли сюди повернутись", — наголошує жінка.

"Я вважаю не варто вказувати людям, де їм жити. Якщо вони зробили вибір жити в безпеці, то це їхній вибір", — наголошує молодий чоловік.

Нагадаємо,  ми раніше писали, що екскомандир полку "Азов" Максим Жорін різко розкритикував ініціативу створення Міністерства повернення українців.

Ми також писали, що Кабмін перейменував два міністерства. Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України отримали нові назви.

Кабінет міністрів українці Львів Україна опитування влада уряд закордон люди виїзд за кордон

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