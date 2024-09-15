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Министерство возвращения украинцев — что во Львове думают о такой инициативе правительства

15 сентября 2024 06:22
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Министерство возвращения украинцев: нужно ли возвращать украинцев домой — опрос львовян
Площадь перед Оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В Верховной Раде хотят создать новое министерство. В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на заседании фракции обсуждали идею создания новой правительственной структуры, которая получила рабочее название Министерство возвращения украинцев.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, поддерживают ли они создание Министерства возвращения украинцев.

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Министерство возвращения украинцев

Все опрошенные сообщили, что сомневаются, что для возвращения украинцев из-за границы нужно создать целое министерство. Люди считают, что каждый уехавший самостоятельно должен решить, возвращаться ему или нет.

"Я считаю, если власть видит в этом потребность, то нужно. Но полезно ли это будет для общества, это спорный вопрос", — говорит девушка.

"Не думаю, что нужно отдельное Министерство. По-моему, это может быть департамент. Это наши украинцы и их нужно возвращать, нужно показывать, что они нам важны", — добавляет парень.

"Нет. А как это должно происходить? Силой? Депортация? Это должно быть поощрение, должны быть созданы в Украине такие условия, чтобы они сами захотели сюда вернуться", — подчеркивает женщина.

"Я считаю не стоит указывать людям, где им жить. Если они сделали выбор жить в безопасности, то это их выбор", — отмечает молодой человек.

Напомним, мы ранее писали, что экс-командир полка "Азов" Максим Жорин подверг резкой критике инициативу создания Министерства возвращения украинцев.

Мы также писали, что Кабмин переименовал два министерства. Министерство культуры и информационной политики и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры получили новые названия.

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