Міністр оборони Швеції відвідав центр рекрутингу української армії у Львові

Андрій Садовий і Пол Йонсон. Фото: ЛМР

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон 26 лютого відвідав у Львові центр рекрутингу української армії, який відкрили два тижні тому. У центрі розповіли про мету і роботу такого закладу і скільки людей тут уже прийняли.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у неділю, 26 лютого.

Міністр оборони Швеції у Львові

Йонсон разом з міським головою Львова відвідали центр рекрутингу української армії. У відомстві проінформували урядовця про мету і роботу центру, скільки людей уже прийшли і яку допомогу їм надали.

Водночас міністр висловив своє захоплення таким закладом і зауважив, що зараз робота в цьому напрямку є дуже важливою.

Міністр оборони Швеції у Львові. Фото: ЛМР

Міністр оборони Швеції у Львові. Фото: ЛМР

Міністр оборони Швеції у Львові. Фото: ЛМР

Міністр оборони Швеції у Львові. Фото: ЛМР

Міністр оборони Швеції у Львові. Фото: ЛМР

Крім того, Йонсону розповіли про екосистему НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN), яку вибудовують у Львові. А також про виробництво дронів, безпілотників та іншого вкрай необхідного військового обладнання для наших захисників.

"Водночас мер наголосив, що майже щодня Львів прощається із полеглими в боях за Україну воїнами, і саме на сотий день повномасштабного вторгнення місто запровадило особливу церемонію прощання з українськими захисниками, аби гідно віддати останню честь кожному із них", — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Швеції подякував міському голові Львова, мешканцям міста та всім українцям за щоденну боротьбу і запевнив у своїй підтримці. Також Пол Йонсон залишив запис у Книзі почесних гостей Львова.

Нагадаємо, під час візиту Пола Йонсона в Україну "Агенція оборонних закупівель" Міноборони уклала перший прямий контракт зі шведським виробником. Ця угода допоможе покращити забезпечення та боєздатність Збройних сил України.

Також 21 лютого Швеція надала Україні найбільший за час повномасштабного вторгнення пакет військової допомоги. Завдяки цьому, бюджет Міноборони зросте на 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 683 мільйонів доларів США).