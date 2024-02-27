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Министр обороны Швеции посетил центр рекрутинга украинской армии во Львове

27 февраля 2024 09:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Министр обороны Швеции посетил центр рекрутинга украинской армии во Львове
Андрей Садовый и Пол Йонсон. Фото: ЛГС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр обороны Швеции Пол Йонсон 26 февраля посетил во Львове центр рекрутинга украинской армии, который открылся две недели назад. В центре рассказали о цели и работе такого заведения и сколько людей здесь уже приняли.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в воскресенье, 26 февраля.

Министр обороны Швеции во Львове

Йонсон вместе с мэром Львова посетил центр рекрутинга украинской армии. В ведомстве проинформировали чиновника о целях и работе центра, сколько людей уже пришли и какую помощь им оказали.

В то же время министр выразил свое восхищение таким заведением и отметил, что сейчас работа в этом направлении очень важна.

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Министр обороны Швеции во Львове. Фото: ЛГС
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Министр обороны Швеции во Львове. Фото: ЛГС
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Министр обороны Швеции во Львове. Фото: ЛГС
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Министр обороны Швеции во Львове. Фото: ЛГС
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Министр обороны Швеции во Львове. Фото: ЛГС

Кроме того, Йонсону рассказали об экосистеме НЕСКОРЕНИХ (UNBROKEN), которую выстраивают во Львове. А также о производстве дронов, беспилотников и прочего крайне необходимого военного оборудования для наших защитников.

"В то же время мэр подчеркнул, что почти каждый день Львов прощается с погибшими в боях за Украину воинами, и именно на сотый день полномасштабного вторжения город ввел особую церемонию прощания с украинскими защитниками, чтобы достойно отдать последнюю честь каждому из них", — говорится в сообщении.

Министр обороны Швеции поблагодарил городского голову Львова, жителей города и всех украинцев за ежедневную борьбу и заверил в своей поддержке. Также Пол Йонсон оставил запись в Книге почетных гостей Львова.

Напомним, во время визита Пола Йонсона в Украину "Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило первый прямой контракт со шведским производителем. Это соглашение поможет улучшить обеспечение и боеспособность Вооруженных сил Украины.

Также 21 февраля Швеция предоставила Украине крупнейший за время полномасштабного вторжения пакет военной помощи. Благодаря этому бюджет Минобороны вырастет на 7,1 миллиарда шведских крон (около 683 миллионов долларов США).

Львов
Швеция
война в Украине
рекрутинговые агентства

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