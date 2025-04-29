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Міноборони не хотіла виплачувати гроші львів'янці — рішення суду

29 квітня 2025 01:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Через суд львів'янка намагалась допитись виплати за загиблого на фронті батька його дитині
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України відмовило у виплаті одноразової грошової допомоги синові загиблого військовослужбовця, який народився після смерті батька. Дружина загиблого військового звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Міністерства оборони України.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд, розглянувши справу, визнав відмову Міністерства оборони України в призначенні одноразової допомоги синові загиблого військовослужбовця дискримінаційною. Суддя у своєму рішенні  відмітила, що на момент прийняття рішення Міністерством оборони України діяв Закон № 3515-ІХ, який чітко врегулював право зачатої за життя військовослужбовця дитини, але не народженої на день його смерті, на отримання одноразової грошової допомоги.

Що вирішив суд

Рішенням суду відмова Міністерства оборони України в призначенні одноразової допомоги синові загиблого військовослужбовця визнано протиправною і скасованою. Міністерство оборони зобов'язане розглянути подану заяву повторно. Рішення суду може бути оскаржене.

Раніше ми інформували, що у Полтавській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації та не з'явився на відправлення до військової частини.

Також ми писали, що у Львівській області капітан недбало поставився до службових обов'язків.

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