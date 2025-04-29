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Минобороны не хотело выплачивать деньги львовянке — решение суда

29 апреля 2025 01:03
Виктория Козырь - редактор
Через суд львовянка пыталась допиться выплаты за погибшего на фронте отца его ребенку
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com
Виктория Козырь - редактор

Министерство обороны Украины отказало в выплате единовременного денежного пособия сыну погибшего военнослужащего, который родился после смерти отца. Жена погибшего военного обратилась во Львовский окружной административный суд с иском к Министерству обороны Украины.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд, рассмотрев дело, признал отказ Министерства обороны Украины в назначении единовременного пособия сыну погибшего военнослужащего дискриминационным. Судья в своем решении отметила, что на момент принятия решения Министерством обороны Украины действовал Закон № 3515-ІХ, который четко урегулировал право зачатого при жизни военнослужащего ребенка, но не рожденного на день его смерти, на получение единовременного денежного пособия.

Что решил суд

Решением суда отказ Министерства обороны Украины в назначении единовременного пособия сыну погибшего военнослужащего признан противоправным и отмененным. Министерство обороны обязано рассмотреть поданное заявление повторно. Решение суда может быть обжаловано.

Ранее мы информировали, что в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации и не явился на отправку в воинскую часть.

Также мы писали, что во Львовской области капитан небрежно отнесся к служебным обязанностям.

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