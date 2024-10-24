Дружина загиблого військового оскаржила в суді відмову Міноборони надати їй та її дитині одноразову грошову допомогу

Будівля Львівського адміністративного окружного суду. Фото: adm.lv.court.gov.ua

Міністерство оборони України відмовилося надавати одноразову грошову допомогу дружині та дитині полеглого військовослужбовця. Боєць, родина якого претендувала на виплати від держави, загинув у 2015 році, однак до 2021 року його вважали зниклим безвісти. Рішення оборонного відомства близькі військового оскаржили в суді.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 8 жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, свідоцтво про смерть свого чоловіка позивачка отримала в серпні 2021 року, хоча він загинув у Донецьку ще в січні 2015 року. У листопаді 2022 року мати, дружина та донька загиблого звернулися до Міністерства оборони України із заявами про виплату одноразової грошової допомоги, однак їм відмовили, пояснивши це тим, що три роки після загибелі, тобто термін, протягом якого можна було отримати виплати, вже сплинув. Дружина полеглого не погодилася з таким рішенням, тому звернулася до суду. Жінка зазначила, що до серпня 2021 року у військовій частині казали, що місцеперебування її чоловіка невідоме. Представник Міноборони позов не визнав і попросив суд відхилити це звернення.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що відмова в нарахуванні виплат була протиправною, адже до 2021 року позивачка не знала про смерть свого чоловіка й те, що має право на отримання грошової допомоги. Рішення Міністерства оборони України скасували. Оборонне відомство має повторно розглянути заяву позивачки на виплати, врахувавши вирок суду.

Наразі судове рішення ще не набуло законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити шляхом подання апеляції.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який утік із ТЦК. За ухилення від військового призову він проведе за ґратами три роки.

Також ми повідомляли, що одесит звернувся до суду, бо кілька разів подавав до ТЦК заяву про відстрочку від мобілізації, однак відповідь так і не отримав. Чоловік доглядає за хворою матір'ю, тому вважає, що має право на відтермінування призову.