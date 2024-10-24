Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Міноборони відмовило родині загиблого воїна у виплатах — що вирішив суд arrow

Міноборони відмовило родині загиблого воїна у виплатах — що вирішив суд

24 жовтня 2024 23:53
Чекарьова Марія - редактор
Дружина загиблого військового оскаржила в суді відмову Міноборони надати їй та її дитині одноразову грошову допомогу
Будівля Львівського адміністративного окружного суду. Фото: adm.lv.court.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

Міністерство оборони України відмовилося надавати одноразову грошову допомогу дружині та дитині полеглого військовослужбовця. Боєць, родина якого претендувала на виплати від держави, загинув у 2015 році, однак до 2021 року його вважали зниклим безвісти. Рішення оборонного відомства близькі військового оскаржили в суді.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 8 жовтня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, свідоцтво про смерть свого чоловіка позивачка отримала в серпні 2021 року, хоча він загинув у Донецьку ще в січні 2015 року. У листопаді 2022 року мати, дружина та донька загиблого звернулися до Міністерства оборони України із заявами про виплату одноразової грошової допомоги, однак їм відмовили, пояснивши це тим, що три роки після загибелі, тобто термін, протягом якого можна було отримати виплати, вже сплинув. Дружина полеглого не погодилася з таким рішенням, тому звернулася до суду. Жінка зазначила, що до серпня 2021 року у військовій частині казали, що місцеперебування її чоловіка невідоме. Представник Міноборони позов не визнав і попросив суд відхилити це звернення.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що відмова в нарахуванні виплат була протиправною, адже до 2021 року позивачка не знала про смерть свого чоловіка й те, що має право на отримання грошової допомоги. Рішення Міністерства оборони України скасували. Оборонне відомство має повторно розглянути заяву позивачки на виплати, врахувавши вирок суду.

Наразі судове рішення ще не набуло законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити шляхом подання апеляції.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який утік із ТЦК. За ухилення від військового призову він проведе за ґратами три роки.

Також ми повідомляли, що одесит звернувся до суду, бо кілька разів подавав до ТЦК заяву про відстрочку від мобілізації, однак відповідь так і не отримав. Чоловік доглядає за хворою матір'ю, тому вважає, що має право на відтермінування призову.

суд виплати військовослужбовці судові рішення загиблі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:41 У Київській області чути вибухи — в чому причина

00:30 Помилка у "Резерв+" виключеного з обліку — що робити

00:15 Як боротися з корупцією у ТЦК — відповідь генерал-лейтенанта ЗСУ

00:04 Центральна МСЕК перевірила тисячі справ про інвалідність — які висновки

24 жовтня 2024

23:58 Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду завтра

23:53 Міноборони відмовило родині загиблого воїна у виплатах — що вирішив суд

Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

23:26 Окупанти вдарили по відділенню Нової пошти на Донеччині — є жертви та поранені

23:05 Заморозки до -3 °C — прогноз погоди на Львівщині завтра

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

22:59 МКС ухвалив рішення щодо відмови Монголії арештовувати Путіна

00:41 У Київській області чути вибухи — в чому причина

00:30 Помилка у "Резерв+" виключеного з обліку — що робити

00:15 Як боротися з корупцією у ТЦК — відповідь генерал-лейтенанта ЗСУ

00:04 Центральна МСЕК перевірила тисячі справ про інвалідність — які висновки

24 жовтня 2024

23:58 Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду завтра

23:53 Міноборони відмовило родині загиблого воїна у виплатах — що вирішив суд

23:26 Окупанти вдарили по відділенню Нової пошти на Донеччині — є жертви та поранені

23:05 Заморозки до -3 °C — прогноз погоди на Львівщині завтра

22:59 МКС ухвалив рішення щодо відмови Монголії арештовувати Путіна

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

22:34 На Запоріжжі загорівся притулок із тваринами — відео

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні