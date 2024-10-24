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Минобороны отказало семье погибшего воина в выплатах — что решил суд

24 октября 2024 23:53
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Жена погибшего военного обжаловала в суде отказ Минобороны предоставить ей и ее ребенку единоразовую денежную помощь
Здание Львовского административного окружного суда. Фото: adm.lv.court.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Министерство обороны Украины отказалось оказывать единовременную денежную помощь жене и ребенку павшего военнослужащего. Боец, семья которого претендовала на выплаты от государства, погиб в 2015 году, однако до 2021 года его считали пропавшим без вести. Решение оборонного ведомства близкие военного обжаловали в суде.

Об этом говорится в приговоре, который Львовский окружной административный суд вынес 8 октября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, свидетельство о смерти своего мужа истица получила в августе 2021 года, хотя он погиб в Донецке еще в январе 2015 года. В ноябре 2022 года мать, жена и дочь погибшего обратились в Министерство обороны Украины с заявлениями о выплате единоразового пособия, однако им отказали, объяснив это тем, что три года после гибели, то есть срок, в течение которого можно было получить выплаты, уже истек. Жена погибшего не согласилась с таким решением, поэтому обратилась в суд. Женщина отметила, что до августа 2021 года в воинской части говорили, что местонахождение ее мужа неизвестно. Представитель Минобороны иск не признал и попросил суд отклонить это обращение.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что отказ в начислении выплат был противоправным, ведь до 2021 года истица не знала о смерти своего мужа и о том, что имеет право на получение денежной помощи. Решение Министерства обороны Украины отменили. Оборонное ведомство должно повторно рассмотреть заявление истицы на выплаты, учитывая приговор суда.

На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить путем подачи апелляции.

Напомним, во Львове судили сбежавшего из ТЦК мужчину. За уклонение от военного призыва он проведет за решеткой три года.

Также мы сообщали, что одессит обратился в суд, поскольку несколько раз подавал в ТЦК заявление об отсрочке от мобилизации, однако ответ так и не получил. Мужчина ухаживает за больной матерью, поэтому считает, что имеет право на отсрочку призыва.

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