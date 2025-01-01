Прогноз погоди у Львові на завтра, 2 січня

Люди на вулиці Львова. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові та області у четвер, 2 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -2...+9 °С.

Про це повідомив Львівський РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Погода на Львівщині 2 січня

У Львівській області в четвер буде хмарно з проясненнями, але істотних опадів не очікується. Водночас вночі та вранці прогнозують ожеледицю на окремих ділянках доріг.

За даними синоптиків, буде південно-західний вітер, 9-14 м/с, місцями можливі пориви 17-22 м/с.

Температура повітря в області:

вночі -2...+3 °С;

вдень +4...+9 °С.

А у Львові стовпчики термометрів вночі коливатимуться в межах -1...+1 °С, вдень — +6...+8 °С.

Скриншот допису Львівського РЦГМ

Метеорологічні явища на Львівщині 2 січня

У Львівській області та Львові завтра очікуються сильні пориви південно-західного вітру, 17-22 м/с.

Метеорологічні явища. Фото: Львівський РЦГМ

Вночі та вранці 2 січня на окремих ділянках доріг Львівщини буде ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: Львівський РЦГМ

Нагадаємо, на Харківщині 2 січня прогнозують сильні пориви вітру. Температура становитиме близько -1...+8 °С.

А у Києві завтра потеплішає, однак синоптики попереджають про сильний вітер.