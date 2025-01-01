Прогноз погоды во Львове на завтра, 2 января

Местами до +9 °С — синоптики порадовали погодой во Львове завтра
В Львове и области в четверг, 2 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+9 °С.
Об этом сообщил Львовский РЦГМ в Telegram.
Погода на Львовщине 2 января
В Львовской области в четверг будет облачно с прояснениями, но существенных осадков не ожидается. В то же время ночью и утром прогнозируют гололедицу на отдельных участках дорог.
По данным синоптиков, будет юго-западный ветер, 9-14 м/с, местами возможны порывы 17-22 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью -2...+3 °С;
- днем +4...+9 °С.
А во Львове столбики термометров ночью будут колебаться в пределах -1...+1 °С, днем — +6...+8 °С.
Метеорологические явления на Львовщине 2 января
В Львовской области и Львове завтра ожидаются сильные порывы юго-западного ветра, 17-22 м/с.
Ночью и утром 2 января на отдельных участках дорог Львовщины будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Напомним, на Харьковщине 2 января прогнозируют сильные порывы ветра. Температура составит около -1...+8 °С.
А в Киеве завтра потеплеет, однако синоптики предупреждают о сильном ветре.
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