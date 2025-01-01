Прогноз погоды во Львове на завтра, 2 января

Люди на улице Львова. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Львове и области в четверг, 2 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+9 °С.

Об этом сообщил Львовский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Львовщине 2 января

В Львовской области в четверг будет облачно с прояснениями, но существенных осадков не ожидается. В то же время ночью и утром прогнозируют гололедицу на отдельных участках дорог.

По данным синоптиков, будет юго-западный ветер, 9-14 м/с, местами возможны порывы 17-22 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью -2...+3 °С;

днем +4...+9 °С.

А во Львове столбики термометров ночью будут колебаться в пределах -1...+1 °С, днем — +6...+8 °С.

Скриншот поста Львовского РЦГМ

Метеорологические явления на Львовщине 2 января

В Львовской области и Львове завтра ожидаются сильные порывы юго-западного ветра, 17-22 м/с.

Метеорологические явления. Фото: Львовский РЦГМ

Ночью и утром 2 января на отдельных участках дорог Львовщины будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, на Харьковщине 2 января прогнозируют сильные порывы ветра. Температура составит около -1...+8 °С.

А в Киеве завтра потеплеет, однако синоптики предупреждают о сильном ветре.