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Митник, який спіймався на хабарі, знову на посаді — рішення суду

15 листопада 2024 00:45
Чекарьова Марія - редактор
Суд поновив на посаді митника, який раніше спіймався на хабарі
Затримання митника працівниками ДБР. Фото: ДБР
Чекарьова Марія - редактор

Митник зі Львівщини, який спіймався на отриманні хабара, повернувся на посаду. Фігурант знову працює інспектором оперативного відділу №2 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних прав обласної митниці.

Про це йдеться у рішенні, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 17 вересня. 

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Деталі справи

Митника Сергія Бутова наприкінці 2023 року викрили під час отримання ним неправомірної вигоди в розмірі 16 тисяч доларів. В Офісі генерального прокурора України зазначили, що посадовець вимагав 38 тисяч доларів за ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги будівельних матеріальних.

За даними ДБР, у серпня 2023 року Бутов заробив 22 тисячі доларів за те, що дозволив завезти в Україну товари без оплати мит.

Наприкінці січня поточного року Львівська митниця звільнила фігуранта з посади.

Рішення суду

Суд визнав рішення щодо звільнення Бутова недійсним. Також із Львівської митниці стягнуть на користь посадовця майже 152 тисячі гривень із відрахуванням податків, зборів і обов'язкових платежів.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок вбивці. Чоловік убив і розчленив свою знайому, після чого викинув її тіло у сміттєвий бак. За вчинене засуджений проведе 15 років за ґратами.

Також ми повідомляли, що в Полтаві обрали покарання для чоловіка, який чіплявся до правоохоронців і працівників ТЦК. За хуліганство порушника засудили до сплати штрафу.

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