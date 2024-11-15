Суд восстановил на должности ранее попавшегося на взятке таможенника

Задержание таможенника работниками ГБР. Фото: ГБР

Таможенник из Львовской области, который попался на получении взятки, вернулся на должность. Фигурант снова работает инспектором оперативного отдела №2 управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных прав областной таможни.

Об этом говорится в решении, которое Львовский окружной административный суд принял 17 сентября.

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Детали дела

Таможенника Сергея Бутова в конце 2023 года разоблачили при получении им неправомерной выгоды в размере 16 тысяч долларов. В Офисе генерального прокурора Украины отметили, что чиновник требовал 38 тысяч долларов за ввоз на территорию Украины под видом гуманитарной помощи строительных материалов.

По данным ГБР, в августе 2023 года Бутов заработал 22 тысячи долларов за то, что позволил ввезти в Украину товары без оплаты пошлин.

В конце января текущего года Львовская таможня уволила фигуранта с должности.

Решение суда

Суд признал решение об увольнении Бутова недействительным. Также со Львовской таможни взыщут в пользу чиновника почти 152 тысячи гривен с отчислением налогов, сборов и обязательных платежей.

Напомним, в Одессе вынесли приговор убийце. Мужчина убил и расчленил свою знакомую, после чего выбросил ее тело в мусорный бак. За совершенное осужденный проведет 15 лет за решеткой.

Также мы сообщали, что в Полтаве избрали наказание для мужчины, который приставал к правоохранителям и работникам ТЦК. За хулиганство нарушителя приговорили к уплате штрафа.