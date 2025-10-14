Саrtier, Van Cleef і Hermes — митник приховав ввезення товару

Затримання підозрюваного. Фото: Прокуратура України

Інспектор Львівської митниці приховав ввезення в Україні ювелірних виробів відомих брендів. Він отримав 15 тисяч доларів хабаря за безмитний проїзд.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі 14 жовтня.

Що відомо про справу

Правоохоронці розповіли, що державний інспектор відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці вимагав та одержав від мешканця Львівщини 15 000 доларів хабаря.

За ці гроші він забезпечив безперешкодне ввезення ювелірних виробів відомих брендів з Польщі без сплати митних платежів. Окрім цього, за попередньою інформацією, він також інструктував, як "приховати" цей товар від митного контролю при ввезенні в Україну. Йдеться про вироби Cartier, Van Cleef та Hermes.

Ювелірна контрабанда на Львівській митниці. Фото: Прокуратура України

Ювелірна контрабанда на Львівській митниці. Фото: Прокуратура України

За даними прокуратури, розмір неправомірної вигоди складав 4% від фактичної вартості товарів, які перевозилися. Зазначається, що інспектора затримали після того, як він отримав останню частину "відкату" у розмірі 10 тисяч доларів.

В результаті інспектору повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі підозрюваного відсторонено він посади. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

