Сагтіег, Van Cleef и Hermes — таможенник скрыл ввоз товара

Задержание подозреваемого. Фото: Прокуратура Украины

Инспектор Львовской таможни скрыл ввоз в Украину ювелирных изделий известных брендов. Он получил 15 тысяч долларов взятки за беспошлинный проезд.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре 14 октября.

Что известно о деле

Правоохранители рассказали, что государственный инспектор отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Львовской таможни требовал и получил от жителя Львовщины 15 000 долларов взятки.

За эти деньги он обеспечил беспрепятственный ввоз ювелирных изделий известных брендов из Польши без уплаты таможенных платежей. Кроме этого, по предварительной информации, он также инструктировал, как "скрыть" этот товар от таможенного контроля при ввозе в Украину. Речь идет об изделиях Cartier, Van Cleef и Hermes.

Ювелирная контрабанда на Львовской таможне. Фото: Прокуратура Украины

Ювелирная контрабанда на Львовской таможне. Фото: Прокуратура Украины

По данным прокуратуры, размер неправомерной выгоды составлял 4% от фактической стоимости товаров, которые перевозились. Отмечается, что инспектора задержали после того, как он получил последнюю часть "отката" в размере 10 тысяч долларов.

В результате инспектору сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас подозреваемый отстранен он должности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

