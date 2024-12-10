Львівського митника поновили на посаді попри підозру у хабарництві

Українська митниця. Ілюстративне фото: УНІАН

Львівський окружний адміністративний суд скасував наказ про звільнення інспектора митного поста "Угринів", який перебуває під підозрою у посередництві отримання хабаря. Суд постановив поновити його на посаді та зобов’язав Львівську митницю виплатити йому 103 тисячі гривень компенсації за час примусового простою.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Основою для розгляду справи стало звернення митника до суду з позовом до Львівської митниці, в якому він оспорював законність свого звільнення після службового розслідування. Він зазначав, що є лише підозрюваним у кримінальному провадженні, вироку ще не винесено, і вважає, що службове розслідування було проведене не належним чином.

Представники Львівської митниці, навпаки, стверджували, що звільнення було законним і грунтувалося на результатах службового розслідування, яке врахувало всі докази та пояснення інспектора. Вони посилалися на подання Офісу генпрокурора, в якому йшлося про підозру митнику у кримінальному правопорушенні (пособництво в отриманні хабаря).

Що вирішив суд

Суддя розглянувши всі докази та аргументи сторін, дійшла висновку, що наказ про звільнення митника є протиправним. Вона зазначила, що в ньому описуються події, які не стосуються прямих обов’язків інспектора, і спирається на матеріали кримінального розслідування, а не на самостійно встановлені факти порушення ним службової дисципліни.

Тому суд задовольнив позов митника повністю, скасував наказ про його звільнення та зобов’язав Львівську митницю поновити його на посаді.

Нагадаємо, у Хмельницький області військовозобов'язаний, дружина якого має другу групу інвалідності, звернувся до суду. Ще в серпні він подав до ТЦК заяву на відстрочку, однак відповідь досі не отримав.

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік отримав повістку, однак не прибув на службу. Його засудили до кількох років ув'язнення.