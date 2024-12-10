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Таможенника восстановили на работе, несмотря на дело о взятке

10 декабря 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Львовского таможенника восстановили в должности, несмотря на подозрение во взяточничестве
Украинская таможня. Иллюстрационное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Львовский окружной административный суд отменил приказ об увольнении находящегося под подозрением инспектора таможенного поста "Угринов" в посредничестве получения взятки. Суд постановил восстановить его в должности и обязал Львовскую таможню выплатить ему 103 тысяч гривен компенсации за время принудительного простоя.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Основанием для рассмотрения дела стало обращение таможенника в суд с иском к Львовской таможне, в котором он оспаривал законность своего увольнения после служебного расследования. Он отмечал, что является лишь подозреваемым в уголовном производстве, приговор еще не вынесен, и считает, что служебное расследование было проведено не должным образом.

Представители Львовской таможни, напротив, утверждали, что увольнение было законным и основывалось на результатах служебного расследования, которое учло все доказательства и объяснения инспектора. Они ссылались на представление Офиса генпрокурора, в котором говорилось о подозрении таможеннику в уголовном правонарушении (пособничество в получении взятки).

Что решил суд

Судья, рассмотрев все доказательства и аргументы сторон, пришла к выводу, что приказ об увольнении таможенника является противоправным. Она отметила, что в нем описываются события, не относящиеся к прямым обязанностям инспектора, и опирается на материалы уголовного расследования, а не на самостоятельно установленные факты нарушения им служебной дисциплины.

Поэтому суд удовлетворил иск таможенника полностью, отменил приказ о его увольнении и обязал Львовскую таможню восстановить его в должности.

Напомним, в Хмельницкой области военнообязанный, жена которого имеет вторую группу инвалидности, обратился в суд. Еще в августе он подал в ТЦК заявление на отсрочку, однако ответа до сих пор не получил.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина получил повестку, однако не прибыл на службу. Его приговорили к нескольким годам заключения.

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