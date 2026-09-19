iPhone 18 Pro Max намагалися незаконно ввезти в Україну: митники вилучили смартфони

Незаконно ввезені в Україну IPhone 18 серії. Фото: Державна митна служба

Двоє мешканців Львівщини — 32-річний чоловік та 24-річна жінка — намагалися провезти через український кордон нові смартфони Apple без необхідного декларування. Вони прямували автомобілями та обрали для проходження митного контролю смугу спрощеного контролю "зелений коридор".

Про це повідомляє Державна митна служба, передає Новини.LIVE.

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iPhone 18 Pro Max виявили під час огляду

Під час перевірки автомобілів митники знайшли нові Apple iPhone 18 Pro Max.

За даними митної служби, вартість смартфонів перевищувала встановлену норму, за якої товари можна ввозити без письмового декларування та сплати митних платежів.

Вилучені iPhone 18 Pro Max. Фото: Державна митна служба

iPhone 18 Pro Max, які намагалися ввезти без декларування. Фото: Державна митна служба

iPhone 18 Pro Max, вилучені митниками. Фото: Державна митна служба 1 / 3





За фактами склали протоколи

За обома випадками митники склали протоколи про порушення митних правил за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Виявлені гаджети вилучили.

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Імпортерам нагадали про декларування IMEI

Держмитслужба повідомляла, що за кордоном уже розпочалися продажі нових моделей iPhone, а в Україні вони мають стати доступними 25 вересня.

Під час ввезення в Україну мобільних телефонів за кодами 8517 13 00 00 та 8517 14 00 00 згідно з УКТ ЗЕД імпортер повинен внести IMEI кожного пристрою до митної декларації. У графі 31 зазначається "Див. "електронний перелік", а відомості про IMEI вказуються у графі 44 під кодом "9113".

Якщо телефон має два або більше IMEI, кожен із них декларується окремо. У митній службі зазначили, що кожен мобільний пристрій, офіційно ввезений в Україну після 4 вересня 2026 року, має мати відомості про свій IMEI в даних митного оформлення.

Перевірити інформацію про пристрій можна через сервіс Держмитслужби. Він доступний і покупцям, які хочуть перевірити легальність ввезення техніки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max під час осінньої презентації 9 вересня. Смартфони зберегли знайомий дизайн, але отримали новий процесор, зміни дисплея та оновлення камер.

Також Новини.LIVE писали про те, що нові iPhone 18 в Україні коштуватимуть від 75 999 грн. За середньої зарплати 32 243 грн базовий iPhone 18 Pro обійдеться майже у 2,4 місячного доходу, а найдорожчий iPhone Duo — більш ніж у шість зарплат. Тобто на топову модель доведеться відкладати понад пів року.

Зокрема Новини.LIVE розповідали, чому ціна нового iPhone в Україні відрізняється від американської навіть після перерахунку за актуальним курсом долара. Експерт пояснював, що в США ціни зазвичай вказують без місцевих податків, тоді як в Україні у вартість товару вже закладений 20% ПДВ.