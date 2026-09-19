iPhone 18 Pro Max пытались незаконно ввезти в Украину: таможенники изъяли смартфоны

Незаконно ввезенные в Украину iPhone серии 18. Фото: Государственная таможенная служба

Двое жителей Львовской области — 32-летний мужчина и 24-летняя женщина — пытались провезти через украинскую границу новые смартфоны Apple без необходимого декларирования. Они следовали на автомобилях и выбрали для прохождения таможенного контроля полосу упрощенного контроля "зеленый коридор".

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает Новини.LIVE.

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iPhone 18 Pro Max обнаружили во время досмотра

Во время проверки автомобилей таможенники обнаружили новые Apple iPhone 18 Pro Max.

По данным таможенной службы, стоимость смартфонов превышала установленную норму, при которой товары можно ввозить без письменного декларирования и уплаты таможенных платежей.

Изъятые iPhone 18 Pro Max. Фото: Государственная таможенная служба

iPhone 18 Pro Max, изъятые таможенниками. Фото: Государственная таможенная служба

iPhone 18 Pro Max, которые пытались ввезти без декларирования. Фото: Государственная таможенная служба 1 / 3





По фактам составили протоколы

По обоим случаям таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по части 2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Обнаруженные гаджеты изъяли.

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Импортерам напомнили о необходимости декларирования IMEI

Гостаможна служба сообщила, что за рубежом уже начались продажи новых моделей iPhone, а в Украине они должны появиться в продаже 25 сентября.

При ввозе в Украину мобильных телефонов по кодам 8517 13 00 00 и 8517 14 00 00 согласно УКТ ВЭД импортер должен внести IMEI каждого устройства в таможенную декларацию. В графе 31 указывается «См. «электронный перечень», а сведения об IMEI указываются в графе 44 под кодом «9113».

Если телефон имеет два или более IMEI, каждый из них декларируется отдельно. В таможенной службе отметили, что каждое мобильное устройство, официально ввезенное в Украину после 4 сентября 2026 года, должно иметь сведения о своём IMEI в данных таможенного оформления.

Проверить информацию об устройстве можно через сервис Гостаможслужбы. Он доступен и покупателям, которые хотят проверить легальность ввоза техники.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max во время осенней презентации 9 сентября. Смартфоны сохранили привычный дизайн, но получили новый процессор, изменения в дисплее и обновления камер.

Также Новини.LIVE писали о том, что новые iPhone 18 в Украине будут стоить от 75 999 грн. При средней зарплате 32 243 грн базовый iPhone 18 Pro обойдется почти в 2,4 месячных дохода, а самый дорогой iPhone Duo — более чем в шесть зарплат. То есть на топовую модель придется откладывать более полугода.

В частности, Новини.LIVE рассказывали, почему цена нового iPhone в Украине отличается от американской даже после пересчета по актуальному курсу доллара. Эксперт объяснял, что в США цены обычно указывают без местных налогов, в то время как в Украине в стоимость товара уже заложен 20% НДС.