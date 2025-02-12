Погода у Львові 13 лютого — прогноз від синоптиків

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 13 лютого, у Львові та області очікується хмарна погода протягом усього дня. Вночі та вранці стовпчики термометрів опустяться до -4 °C, проте вдень температура підвищиться до +3 °C.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоди у Львові 13 лютого

Ранок буде холодним, з температурою близько -3 °C та високою вологістю. Удень потеплішає до +3 °C, але сонця чекати не варто — небо буде вкрите щільними хмарами. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься.

Опадів протягом дня не передбачається. Вітер буде помірним, південного та південно-східного напрямків, зі швидкістю 2-4 м/с, інколи з поривами до 8 м/с.

Погодинний прогноз погоди у Львові 13 лютого. Фото: скриншот

Увечері температура повітря знизиться до -1 °C, збережеться хмарність, але без опадів. Видимість на дорогах залишатиметься доброю, проте можливе локальне утворення ожеледиці, тому водіям слід бути обережними.

Загалом день мине без значних погодних змін, однак підвищення температури вдень може сприяти незначному таненню снігу в тих місцях, де він залишився.

Прогноз погоди у Львівській області 13 лютого

У Львівській області збережеться хмарна, але суха погода. Опадів не очікується. Температура повітря вночі сягатиме в середньому -4 °C, проте вдень поступово підвищиться до +3 °C.

Карта температур по Україні на 13 лютого. Фото: скриншот

Ранок розпочнеться з помірного морозу -4 °C, безвітряної та хмарної погоди. До обіду температура підвищиться до 0 °C, а вже після 12:00 стовпчики термометрів покажуть в середньому +3 °C, що стане максимальною температурою дня.

Атмосферний тиск протягом доби поступово знижуватиметься від 740 мм рт. ст. вночі до 733 мм рт. ст. ввечері. Вітер буде слабким, переважно південного напрямку, зі швидкістю 2-3 м/с.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україні можливий сильний снігопад та потепління.

Також синоптики склали прогноз погоди на тиждень, з 10 по 17 лютого, й назвали дати, коли буде різка зміна погоди.