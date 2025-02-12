Погода во Львове 13 февраля — прогноз от синоптиков

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 13 февраля, во Львове и области ожидается облачная погода в течение всего дня. Ночью и утром столбики термометров опустятся до -4 °C, однако днем температура поднимется до +3 °C.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоды во Львове 13 февраля

Утро будет холодным, с температурой около -3 °C и высокой влажностью. Днем потеплеет до +3 °C, но солнца ждать не стоит — небо будет оставаться покрыто плотными облаками. Атмосферное давление будет постепенно снижаться.

Осадков в течение дня не предвидится. Ветер будет умеренным, южного и юго-восточного направлений, со скоростью 2-4 м/с, иногда с порывами до 8 м/с.

Почасовой прогноз погоды во Львове 13 февраля. Фото: скриншот

Вечером температура воздуха снизится до -1 °C, сохранится облачность, но без осадков. Видимость на дорогах останется хорошей, однако возможно локальное образование гололеда, поэтому водителям следует быть осторожными.

В целом день пройдет без значительных погодных изменений, однако повышение температуры днем может способствовать незначительному таянию снега в тех местах, где он остался.

Прогноз погоды во Львовской области 13 февраля

Во Львовской области сохранится облачная, но сухая погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет достигать в среднем -4 °C, однако днем постепенно поднимется до +3 °C.

Карта температур по Украине на 13 февраля. Фото: скриншот

Утро начнется с умеренного мороза -4 °C, безветренной и облачной погоды. К обеду температура поднимется до 0 °C, а уже после 12:00 столбики термометров покажут в среднем +3 °C, что станет максимальной температурой дня.

Атмосферное давление в течение суток постепенно будет снижаться от 740 мм рт. ст. ночью до 733 мм рт. ст. вечером. Ветер будет слабым, преимущественно южного направления, со скоростью 2-3 м/с.

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине возможен сильный снегопад и потепление.

Также синоптики составили прогноз погоды на неделю, с 10 по 17 февраля, и назвали даты, когда будет резкая смена погоды.