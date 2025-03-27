Як театр допомагає українцям вистояти у часи війни — чим дивує театр “Воскресіння” у Львові

Захід до Міжнародного дня театру у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Міжнародний день театру, який щорічно відзначається 27 березня, набуває особливого значення в умовах війни, що триває в Україні. Театр стає не лише осередком мистецтва, а й важливим інструментом підтримки морального духу, єднання та збереження культурної ідентичності нації.

Як працює академічний театр "Воскресіння" у Львові під час війни розповів у коментарі Новини.LIVE актор Володимир Губанов.

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Міжнародний день театру

Українські театри, попри складні обставини, продовжують свою діяльність, адаптуючи репертуар та форми роботи до нових реалій. Вони організовують благодійні вистави, спрямовані на підтримку військових та цивільних, які постраждали від війни, а також активно беруть участь у волонтерських ініціативах.

Львівський академічний театр "Воскресіння" також відіграє важливу роль у підтримці культурного життя міста під час війни. Нещодавно театр представив прем'єру вистави "Ніч Трибад" за п'єсою шведського автора Пера-Улова Енквіста, що свідчить про прагнення колективу продовжувати творчу діяльність та дарувати глядачам нові враження.

Виставка до Міжнародного дня театру. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Ми даємо віру, надію і любов нашим захисникам які приходять до нас на виставу. Ми робимо важливу місію у цій війні - допомагаємо цивільним, військовим побути на мить в любові, тиші й в мріях своїх", — каже Губанов.

Крім того, що театр "Воскресіння" залучає глядачів до глибоких роздумів про сучасність через постановки, які відображають реалії сьогодення. Актор театру, зазначає, в часі війни театр має давати глядачеві любов та тепло.

Виставка до Міжнародного дня театру. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"В часи війни театр має давати любов людям і має бути менше жорстких речей, бо їх і так дуже багато. Чим більше буде тепла, тим більше буде позитиву і віри, що дійсно все буде добре", — додає актор.

До слова, міжнародний День театру — це не просто професійне свято. Це нагадування про силу мистецтва навіть у найтемніші часи. Українські театри сьогодні — це не лише сцени, а й укриття, госпіталі, фронтові концертні майданчики. Театр лікує, підтримує, надихає.

Виставка до Міжнародного дня театру. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, ми раніше писали, як одеська художниця знайшла незвичний спосіб підтримати захисників.

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