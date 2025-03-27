Как театр помогает украинцам выстоять во времена войны — чем удивляет театр "Воскресение" во Львове

Мероприятие к Международному дню театра во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Международный день театра, который ежегодно отмечается 27 марта, приобретает особое значение в условиях войны, которая продолжается в Украине. Театр становится не только центром искусства, но и важным инструментом поддержания морального духа, единения и сохранения культурной идентичности нации.

Как работает академический театр "Воскресіння" во Львове во время войны, рассказал в комментарии Новини.LIVE актер Владимир Губанов.

Читайте также:

Международный день театра

Украинские театры, несмотря на сложные обстоятельства, продолжают свою деятельность, адаптируя репертуар и формы работы к новым реалиям. Они организуют благотворительные спектакли, направленные на поддержку военных и гражданских, пострадавших от войны, а также активно участвуют в волонтерских инициативах.

Львовский академический театр "Воскресіння" также играет важную роль в поддержке культурной жизни города во время войны. Недавно театр представил премьеру спектакля "Ночь Трибад" по пьесе шведского автора Пера-Улова Энквиста, что свидетельствует о стремлении коллектива продолжать творческую деятельность и дарить зрителям новые впечатления.

Выставка к Международному дню театра. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Мы даем веру, надежду и любовь нашим защитникам, которые приходят к нам на спектакль. У нас важная миссия в этой войне — помогаем гражданским, военным побыть на мгновение в любви, тишине и в мечтах своих", — говорит Губанов.

Кроме того, театр "Воскресіння" привлекает зрителей к глубоким размышлениям о современности через постановки, которые отражают реалии сегодняшнего дня. Актер театра отмечает, во время войны театр должен давать зрителю любовь и тепло.

Выставка к Международному дню театра. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Во времена войны театр должен давать любовь людям и должно быть меньше жестких вещей, потому что их и так очень много. Чем больше будет тепла, тем больше будет позитива и веры, что действительно все будет хорошо", — добавляет актер.

К слову, международный День театра — это не просто профессиональный праздник. Это напоминание о силе искусства даже в самые темные времена. Украинские театры сегодня — это не только сцены, но и укрытия, госпитали, фронтовые концертные площадки. Театр лечит, поддерживает, вдохновляет.

Выставка к Международному дню театра. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, мы ранее писали, как одесская художница нашла необычный способ поддержать защитников.

Мы также писали, какая украинская актриса недавно родила дочь от своего тайного избранника.