Чи святкують львів'янки 8 березня — опитування

Люди на площі біля театру опери та балету. Фото: Новини.LIVE

Міжнародний жіночий день, День жінки, а також День боротьби за права жінок відзначають 8 березня. Традиційно цього дня заведено дарувати жінкам квіти та подарунки.

Новини.LIVE запитали у львів'янок, чи святкують вони 8 березня і на який подарунок очікують.

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Більшість опитаних кажуть, що відзначатимуть символічно, без розмаху. Львів'янки зазначають, що це міжнародне свято, тому від приємних слів та квітів не відмовлятимуться.

"Подарунків хочеться завжди"

"Подарунки хочу завжди, незалежно від свята. А саме 8 березня не святкую. Просто не святкую і все", — каже жінка.

"Очікую на квіти"

"Святкую. А як подарунок очікую квіти, бо що ще від чоловіка можна чекати?" — ділиться думками львів'янка.

"Цього дня привітаю маму та сестру"

"Це міжнародне свято, тому символічно маму і сестру привітаю. На подарунки не очікую, але якщо хтось скаже хороше слово, то зрадію", — зазначає жінка.

"Святкуватиму на роботі"

"Буду святкувати на роботі. А на подарунок не очікую, бо хлопець не українець, він живе за кордоном", — додає дівчина.

Люди в центрі Львова. Фото: Новини.LIVE

"Щоб так з розмахом святкувати, то ні. Але якщо хтось подарує квіточку для приємних емоцій, то буду рада", — каже львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як святкуватимуть 8 березня в Одесі.

Також ми писали, що можна подарувати мамі на 8 березня, щоб зробити її щасливою.