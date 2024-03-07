Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Міжнародний день жінки – чого очікують львів'янки на 8 березня (відео) arrow

Міжнародний день жінки – чого очікують львів'янки на 8 березня (відео)

7 березня 2024 19:32
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Чи святкують львів'янки 8 березня — опитування
Люди на площі біля театру опери та балету. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Міжнародний жіночий день, День жінки, а також День боротьби за права жінок відзначають 8 березня. Традиційно цього дня заведено дарувати жінкам квіти та подарунки. 

Новини.LIVE запитали у львів'янок, чи святкують вони 8 березня і на який подарунок очікують.

Читайте також:

Більшість опитаних кажуть, що відзначатимуть символічно, без розмаху. Львів'янки зазначають, що це міжнародне свято, тому від приємних слів та квітів не відмовлятимуться.

"Подарунків хочеться завжди"

"Подарунки хочу завжди, незалежно від свята. А саме 8 березня не святкую. Просто не святкую і все", — каже жінка.

"Очікую на квіти"

"Святкую. А як подарунок очікую квіти, бо що ще від чоловіка можна чекати?" — ділиться думками львів'янка.

"Цього дня привітаю маму та сестру"

"Це міжнародне свято, тому символічно маму і сестру привітаю. На подарунки не очікую, але якщо хтось скаже хороше слово, то зрадію", — зазначає жінка.

"Святкуватиму на роботі"

"Буду святкувати на роботі. А на подарунок не очікую, бо хлопець не українець, він живе за кордоном", — додає дівчина.

Люди в цнтрі Львова. Фото: Новини.LIVE
Люди в центрі Львова. Фото: Новини.LIVE

"Щоб так з розмахом святкувати, то ні. Але якщо хтось подарує квіточку для приємних емоцій, то буду рада", — каже львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як святкуватимуть 8 березня в Одесі.

Також ми писали,  що можна подарувати мамі на 8 березня, щоб зробити її щасливою.

свята
українці
Львів
Україна
подарунки
жінки
квіти
чоловіки
8 березня
Міжнародний жіночий день

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня