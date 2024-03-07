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Международный день женщины — чего ожидают львовянки на 8 марта (видео)

7 марта 2024 19:32
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Марта Байдака
Журналист
Празднуют ли львовянки 8 марта - опрос
Люди на площади возле театра оперы и балета. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Международный женский день, День женщины, а также День борьбы за права женщин отмечают 8 марта. Традиционно в этот день принято дарить женщинам цветы и подарки.

Новини.LIVE спросили у львовянок, празднуют ли они 8 марта и какой подарок ожидают.

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Большинство опрошенных говорят, что будут отмечать символически, без размаха. Львовянки говорят, что это международный праздник, поэтому от приятных слов и цветов не будут отказываться.

"Подарков хочется всегда"

"Подарки хочется всегда, независимо от праздника. А именно 8 марта не праздную. Просто не праздную и все", — говорит женщина.

"Ожидаю цветов"

"Праздную этот праздник. А из подарков жду цветы, а что еще от мужчин можно ожидать?" — делится львовянка.

"В этот день поздравлю маму и сестру"

"Этот международный праздник, поэтому символически маму и сестру поздравлю. Подарки не ожидаю, но если кто-то скажет хорошее слово, то обрадуюсь", — отмечает женщина.

"Буду праздновать на работе"

"Буду праздновать на работе. А подарка не ожидаю, потому что парень не украинец, он живет за границей", — добавляет девушка.

Люди в центре Львова. Фото: Новости.
Люди в центре Львова. Фото: Новини.LIVE

"Чтобы так с размахом праздновать, то нет. Но если кто-то подарит цветочек для приятных эмоций, то буду рада", — говорит львовянка.

Напомним, мы раньше писали, как будут праздновать 8 марта в Одессе.

Также мы писали, что можно подарить своей маме на 8 марта, чтобы сделать ее счастливой.

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