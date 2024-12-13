Мобілізація в Україні в 18 років — чи треба знижувати призовий вік, що про це думають у Львові

Представники ТЦК та СП на вулицях Львова. Фото: Facebook Львівський обласний ТЦК та СП

Тема мобілізаційного віку знову стала однією з ключових у суспільних обговореннях в Україні. На тлі війни громадяни уважно стежать за будь-якими змінами у мобілізаційній політиці. Серед останніх — можливе зниження віку призовників із 25 до 18 років.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, як вони ставляться до можливого зниження мобілізаційного віку в Україні.

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Більшість респондентів не підтримують зниження мобілізаційного віку. Опитані вважають, що 18-річні ще не готові до військової служби. З їх слів, варто акцентувати на озброєнні та вдосконаленні чинної армії.

"Сподіваюсь, що в Україні не знизять мобілізаційний вік. Війна — це страшно, але сьогодні на фронті різного віку хлопці, як молоді, так і ті, кому за 50 років", — каже жінка.

"Я вважаю, що потрібно більше зброї, а зброя — це життя наших солдатів. Тому не потрібно знижувати мобілізаційний вік, а потрібно більше озброєння", — додає чоловік.

"Я негативно ставлюсь до зниження мобілізаційного віку в Україні. В такому віці хлопці надто юні і не мають відповідної підготовки", — зазначає дівчина.

"Я думаю, мобілізаційний вік не знизять, тому що треба тримати молодий генофонд. Хай йдуть поліціянти, кадрові військові пенсійного віку, митники. Хай ідуть ті люди, які знають, що таке зброя, і вміють нею користуватись, а не хлопці, які тільки школу закінчили. Це злочин", — наголошує жінка.

"Я думаю, знизять мобілізаційний вік, і ставлюсь до такого рішення негативно.Всі ми люди, і ніхто з нас не народжувався, щоб воювати", — ділитися думками дівчина.

Додамо, мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 25 до 60 років.Та існують певні винятки, коли громадян можна мобілізувати і до досягнення 25-річного віку.

До цих винятків входять ті громадяни, які отримали звання офіцера запасу до 25 років. Отримати офіцерське звання можливо після завершення навчання на військовій кафедрі при вищому навчальному закладі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зосередити зусилля на забезпеченні наявних бригад сучасною технікою та якісній підготовці особового складу, а не на зниженні призовного віку.

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