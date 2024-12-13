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Мобилизация молодежи — нужно ли призывать в армию 18-летних

13 декабря 2024 06:30
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Мобилизация в Украине в 18 лет — нужно ли снижать призовой возраст, что об этом думают во Львове
Представители ТЦК и СП на улицах Львова. Фото: Facebook Львовский областной ТЦК и СП
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Тема мобилизационного возраста стала одной из ключевых в общественных обсуждениях в Украине. На фоне войны граждане внимательно следят за любыми изменениями в мобилизационной политике. Среди последних возможно снижение возраста призывников с 25 до 18 лет.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, как они относятся к возможному снижению мобилизационного возраста в Украине.

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Большинство респондентов не поддерживают понижение мобилизационного возраста. Опрошенные считают, что 18-летние не готовы к военной службе. По их словам, следует акцентировать внимание на вооружении и совершенствовании действующей армии.

"Надеюсь, что в Украине не снизят мобилизационный возраст. Война — это страшно, но сегодня на фронте всех возрастов хлопцы, как молодые, так и те, кому за 50 лет", — говорит женщина.

"Я считаю, что нужно больше оружия, а оружие  это жизнь наших солдат. Поэтому не нужно снижать мобилизационный возраст, а нужно больше вооружения", — добавляет мужчина.

"Я отрицательно отношусь к снижению мобилизационного возраста в Украине. В таком возрасте юноши слишком молоды и не имеют соответствующей подготовки", — отмечает девушка.

"Я думаю, мобилизационный возраст не снизят, потому что надо держать молодой генофонд. Пусть идут полицейские, кадровые военные пенсионного возраста, таможенники. Пусть идут те люди, которые знают, что такое оружие и умеют им пользоваться, а не ребята, которые только школу закончили. Это преступление", — отмечает женщина.

"Я думаю, снизят мобилизационный возраст, и отношусь к такому решению негативно. Все мы люди, и никто из нас не рождался, чтобы воевать", — делится мыслями девушка.

Добавим, мобилизации в Украине подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Но существуют определенные исключения, когда граждан можно мобилизовать и до достижения 25-летнего возраста.

В эти исключения входят те граждане, которые получили звание офицера запаса до 25 лет. Получить офицерское звание можно после окончания учебы на военной кафедре при высшем учебном заведении.

Напомним, мы ранее писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость сосредоточить усилия на обеспечении имеющихся бригад современной техникой и качественной подготовке личного состава, а не на снижении призывного возраста.

Мы также писали, возможна ли мобилизация без военного билета.

украинцы Львов опрос военный призыв мобилизация ТЦК и СП молодежь

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