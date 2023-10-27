Хто виступає за примусову мобілізацію в Україні та які є проблеми в роботі ТЦК

Військовий квиток у руках: Фото: УНІАН

В соціальних мережах все більше з'являється відео, де представники ТЦК на вулицях запихають людей у буси та застосовують фізичну силу. Зокрема, спалах такої мобілізації найчастіше спостерігається на Західній Україні: Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, до чого призводить силова мобілізація, як це впливає на бойовий склад ЗСУ, в чому проблема роботи ТЦК та хто нестиме відповідальність за примусову мобілізацію. Про це і не тільки в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE розповів юрист Юрій Танасійчук.

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Юрист Юрій Танасійчук: Фото: Facebook Юрія Танасійчука

— Чи мають право представники ТЦК застосовувати фізичну силу?

"Такі методи — це повна демотивація людей, які готові йти служити"

— Дуже прикро, що такі методи працівників ТЦК є під одну копірку. Система ТЦК, як на мене, працює однаково: як і до бидла, яке ріже торт за 100 тисяч гривень, і до того наркомана чи алкоголіка, і до того, хто бикує та мажорствує, і до того, хто адекватний. Я не кажу про вибірковість, але перші чотири категорії питання фізичної сили навіть проситься, щоб застосувати, але вони (ТЦК) не мають таких повноважень. Та представники ТЦК застосовують фізичну силу до п'ятої категорії — адекватних. І тим самим демотивують. Тому питання: з ким і як потім воювати?

"Мобілізація в Україні — це аморфна модель"

— Нормативи по мобілізації в Україні жахливі. Повноваження ТЦК щодо мобілізації — це така гібридна, аморфна модель. Тому ми або даємо їм можливість в правовому полі застосовувати силові методи, або ні. Ми не можемо закривати очі на те, що кожен раз представники ТЦК застосують сили, це за межами їхніх повноважень, це кожен раз викрадення особи, це десятки й сотні кримінальних проваджень, які мали б бути в Україні щодня.

— Люди кажуть, чоловіки самі не йдуть служити, тому треба різні методи застосовувати?

"З диванними експертами немає про що говорити"

— Такі диванні експерти, які так кажуть, то з ними немає про що говорити. Є багато чоловіків які готові йти служити, які не втекли з України, які не поховались за довідками, які не стали аспірантами. Як от, наприклад, в Університеті імені Івана Франка, який мав до війни два аспіранти, а в рік війни отримав 150 аспірантів. Це питання також до діяльності правоохоронних органів.

— Чому на заході України випадки вилову людей на вулицях стали масовими?

"На заході України відбуваються такі речі — це факт"

— Я не слідкував, чи є насправді відокремлення Західної України. Те, що на заході України відбуваються такі речі — це факт. І цими відео, на яких наші представники ТЦК пакують чоловіків у буси, користується російська пропаганда. І це також на совісті ТЦК.

"Регіональні ТЦК виконують вказівку "зверху""

— Усі регіональні ТЦК виконують вказівки "зверху". Їм дали прикриття і сказали робити статистику, от вони її і роблять. Один із сержантів мені розповідає, що йому при високих втратах в бригаді дали поповнення 20 людей, з них треба було зробити чотири мінометні розрахунки. Троє із них наркомани, чотири алкоголіки, а ще якась частина навіть рахувати не вміє. І з того залишку, що лишився, він зміг "зліпити" один мінометний розрахунок.

"Ті, у кого немає досвіду, стають баластом"

— Дуже багато відданих і сміливих ми втратили у 2022 та на початку 2023 років. Ті, хто приходить натомість, в них немає досвіду. І найгірше — вони вважаються військовослужбовцями, але вони не воюють, їх неможливо демобілізувати. Вони стають баластом. І ми думаємо, що ми маємо велике військо, але насправді воювати немає ким.

"В роботі ТЦК немає зрушень з 1991 року"

— Повертаючись до ТЦК, військо потребує якісних логістів, крутих айтівців теж потребує. Також потребує доброчесних завгоспів — це дуже велика ланка людей. І коли логіста з фірми ставлять у піхоту, це відображає всю радянську модель от цього добору людей у лави ЗСУ. Коли ця людина може перфектно управляти логісткою постачання снарядів і тоді ЗСУ мали правильне транспортування і постійну маневровість, і постійне постачання боєприпасів бригадам. Натомість цю людину беруть у піхоту. Тому в роботі ТЦК, як на мене, немає зрушень з 1991 року, а мали б бути щонайменше з 2014 року.

— Чому дозволили представникам ТЦК брати на себе такі повноваження?

"В Україні нічого не робили, щоб ми були готові"

— Я не можу дати відповідь на це питання, навіть для себе. Тому що я аналізую дві фази широкомасштабного вторгнення. До початку квітня 2022 року, коли ще стояли черги у військкомати, а потім зникли. А потім от цей процес вилову, коли стала нестача людей. Це означає, що від моменту широкомасштабного вторгнення, від моменту отримання інформації спецслужбами про можливу велику війну, нічого не робилось для того, щоб бути готовими. Нічого! Всіма відповідальними особами.

"Ми пожинаємо плоди упущених етапів"

— ТЦК є в підпорядкуванні Генштабу. Звідки взялась ця історія про таке прикриття і далі про такий вилов — це все ми пожинаємо наслідки попередньо упущених етапів. Я думаю, що цей концепт ми можемо впродовж місяця кардинально змінити. Бо якщо зробити чесний аналіз щодо мобілізації, найбільш болючі точки, тобто що не так працює і дати на них чесну відповідь, то рішення, які перебудують модель, можна вирішити впродовж одного місяця. І тоді лави ЗСУ можна починати наповнювати якістю.

— Зараз почали звільняти й набирати нових керівників ТЦК, це допоможе?

— Від зміни доданків сума не міняється. Це далі відбувається такий радянський пафос. Ми пострадянська держава, ми це все бачили. Це пройдений етап. І це нічого не змінить.

— Що зробити, щоб такого не було, на законному рівні?

— Я не військовий, але я бачу, що професійних хедхантерів варто залучати до діяльності ТЦК, які вміють глибоко інтерв'ювати людей, які можуть дати дуже швидко зробити експертну характеристику скілів, навиків, побажань, поривів людини. Щоб вона не вимушено ставала мінометником чи вчилась управляти дроном, коли вона може бути кращим водієм, сапером чи снайпером.

"ТЦК також мають нести покарання"

— Точно не залишати ТЦК з такими роздутими штатами (працівників), якими вони є зараз. Дати чесну відповідь чи має ТЦК право застосовувати силу! Якщо залишити їх без права застосування фізичної сили, то значить вони мають нести покарання.

В ТЦК пішло багато людей, яких не треба брати на війну, те саме відбувається з тиловими частинами. Така інформація побутує. Чи знають про це органи влади? Очевидно, що знають. Але з цим теж потрібно завершувати.

— Наскільки правильно знімати випадки вилову людей на вулиці?

"Це фіксує факт вчинення протиправних дій проти конкретної особи"

— Не бачу нічого протизаконного. На сьогодні це є відеозйомка, яка фіксує факт вчинення протиправних дій проти конкретної особи або можливого вчинення протиправних дій проти конкретної особи. Вона не містить особою розкриття державної таємниці. Це юридична складова, але є москальська пропаганда і контрробота москалів на нашій території, де вони підхоплюють ці відео і починають розкручувати.

"Потрібно розуміти, які коментарі присутні на відео"

— Коли ми говоримо про відео і про можливе вчинення злочину чи не злочину, чи присутні під час фільмування коментарі людини яка знімає? І якої якості ці коментарі? Коли ці коментарі можуть ображати честь і гідність військовослужбовця, ставлять під сумнів існування органів влади, то це безглузді коментарі, які шкодять. Вони можуть бути емоційні, а можуть бути наперед сплановані. І тут вже питання до конкретного відео, що воно під собою містить.

— Був блогер із Полтави, який плював в обличчя представникам ТЦК, користувався ненормативною лексикою та, очевидно, що це протиправні дії зі сторони самого блогера. І такі блогери мають бути покарані. Але є відео, де люди не коментують, або якщо коментують, то коментують зверненням до представників ТЦК, мовляв, куди ви пхаєте ту людину?! І тут вже інша сторона медалі.

— Як прокоментуєте скандальну історію з харків'янами, які потрапили у Самбірське ТЦК?

"Ми вбиваємо суспільство, коли лишаємо їх з однобічною оцінкою"

— Ця історія набула публічного розголосу, але вона не є розлогою. Держава мали б публічно вийти з двома покараннями та показати суспільству, що цього громадянина України — харків'янина, який вирішив що він за гроші покине територію України, бувши потенційно мобілізованим, покарали. Натомість покараний за свій злочин представник ТЦК. І якщо потрібно, додати цьому харків'янину статтю щодо протиправних дій до представників ТЦК. Щоб так було, це має бути чітка задача представникам ТЦК на рівні державної політики. Ми вбиваємо суспільство коли лишаємо їх однобічною оцінкою. Чомусь представник ТЦК одразу отримав покарання, за цього харків'янина ми нічого не знаємо.

"Представник ТЦК повинні бути освічені"

— Ще один важливий момент освіченість. Якщо представники ТЦК добре володіли процесними механізмами, тобто яким чином можна максимально покарати за провокативні дії таких ухилянтів, то думаю, що ухвалене рішення про застосування фізичної сили було б останнім.

— Фраза від людей: "Ми тебе в армію здамо". Як прокоментуєте?

"Український воїн — це наша гордість"

— От це все, що нам не потрібно, хай йде на ЗСУ. Як-то кажуть, на тобі, Боже, що мені негоже! Це питання до нас самих, тут держава не буде втручатись чи корегувати. Ментори в українському суспільстві повинні озвучити, що українська армія, український воїн — це насамперед наша гордість. І коли ми в силу своїх емоцій, що нас хтось не влаштовує в соціумі, пропонуємо такі варіанти як піти в ЗСУ, то це питання до самих себе. І задайте собі питання, чи хотіли б ви, щоб така людина служила разом із рідною вам людиною?