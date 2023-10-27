Кто выступает за принудительную мобилизацию в Украине и какие проблемы в работе ТЦК

Военный билет в руках: Фото: УНИАН

В социальных сетях все больше появляется видео, где представители ТЦК на улицах запихивают людей в бусы и применяют физическую силу. В частности, вспышка такой мобилизации чаще всего наблюдается на Западной Украине: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий.

Журналисты Новини.LIVE выясняли, к чему приводит силовая мобилизация, как это влияет на боевой состав ВСУ, в чем проблема работы ТЦК и кто будет нести ответственность за принудительную мобилизацию. Об этом и не только в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказал юрист Юрий Танасийчук.

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Юрист Юрий Танасийчук: Фото: Facebook Юрия Танасийчука

— Имеют ли право представители ТЦК применять физическую силу?

"Такие методы — это полная демотивация людей, которые готовы идти служить"

— Очень досадно, что такие методы работников ТЦК — под одну копирку. Система ТЦК, по-моему, работает одинаково: как и к быдлу, режущему торт за 100 тысяч гривен, и к тому наркоману или алкоголику, и к тому, кто мажорствует, и к тому, кто адекватный. Я не говорю об избирательности, но к первым трем категориям физическую силу даже просится применить, но они (ТЦК) не имеют таких полномочий. Но представители ТЦК применяют физическую силу к четвертой категории — адекватных. И тем самым их демотивируют. Потому вопрос: с кем и как потом воевать?

"Мобилизация в Украине — это аморфная модель"

— Нормативы по мобилизации в Украине ужасающие. Полномочия ТЦК по мобилизации — это такая гибридная, аморфная модель. Поэтому мы либо даем им возможность в правовом поле применять силовые методы, либо нет. Мы не можем закрывать глаза на то, что каждый раз представители ТЦК применят силу, это за пределами их полномочий, это каждый раз похищение личности, это десятки и сотни уголовных дел, которые должны быть в Украине каждый день.

— Люди говорят, мужчины сами не идут служить, поэтому нужно разные методы применять?

"С диванными экспертами не о чем говорить"

— Такие диванные эксперты, которые так говорят, так с ними не о чем говорить. Есть много мужчин, которые готовы идти служить, которые не сбежали из Украины, которые не спрятались за справками, которые не стали аспирантами. Как, например, в Университете имени Ивана Франко, который имел до войны два аспиранта, а в год войны получил 150 аспирантов. Это вопрос также к деятельности правоохранительных органов.

— Почему на западе Украины случаи отлова людей на улицах стали массовыми?

"На западе Украины происходят такие вещи — это факт"

— Я не следил, есть ли на самом деле отделение Западной Украины. То, что на западе Украины происходят такие вещи — это факт. И этими видео на которых наши представители ТЦК упаковывают мужчин в бусы, пользуется российская пропаганда. И это тоже на совести ТЦК.

"Региональные ТЦК выполняют указание "сверху""

— Все региональные ТЦК выполняют указания "сверху". Им дали прикрытие и сказали делать статистику, вот они ее и делают. Один из сержантов мне рассказывает, что ему при высоких потерях в бригаде дали пополнение 20 человек, из них нужно было сделать четыре минометных расчета. Трое из них наркоманы, четыре алкоголика, а еще какая-то часть даже считать не умеет. И из оставшегося он смог "слепить" один минометный расчет.

"Те, у кого нет опыта, становятся балластом"

— Очень много преданных и смелых мы потеряли в 2022 и начале 2023 годов. У тех, кто приходит, у них нет опыта. И хуже всего — они считаются военнослужащими, но они не воюют и их невозможно демобилизовать. Они становятся балластом. И мы думаем, что у нас большое войско, но на самом деле воевать не кем.

"В работе ТЦК нет сдвигов с 1991 года"

— Возвращаясь в ТЦК, войско нуждается в качественных логистах, крутых айтишниках тоже нуждается. Также нуждается в добропорядочных завхозах — это очень большое звено людей. И когда логиста из фирмы ставят в пехоту, это отражает всю советскую модель подбора людей в ряды ВСУ. Когда этот человек может перфектно управлять логистикой поставок снарядов и тогда ВСУ имели бы правильную транспортировку и постоянную поставку бригадам боеприпасов. Зато этого человека берут в пехоту. Поэтому в работе ТЦК, по-моему, нет сдвигов с 1991 года, а должны быть по меньшей мере с 2014 года.

— Почему разрешили представителям ТЦК брать на себя такие полномочия?

"В Украине ничего не делали, чтобы мы были готовы"

— Я не могу ответить на этот вопрос, даже для себя. Потому что я анализирую две фазы широкомасштабного вторжения. К началу апреля 2022 года, когда еще стояли очереди в военкоматы, а потом исчезли. А потом вот этот процесс отлова, когда стал недостаток людей. Это означает, что с момента широкомасштабного вторжения, с момента получения информации спецслужбами о возможной большой войне, ничего не делалось для того, чтобы быть готовыми. Ничего! Всеми ответственными лицами.

"Мы пожинаем плоды упущенных этапов"

— ТЦК находится в подчинении Генштаба. Откуда взялась эта история о таком прикрытии и дальше о таком отлове — это все мы пожинаем последствия предварительно упущенных этапов. Я думаю, что этот концепт мы можем в течение месяца кардинально изменить. Ибо если сделать честный анализ по мобилизации, наиболее болезненные точки, то есть что не так работает и дать на них честный ответ. То есть можно перестроить модель роботы ТЦК в течение одного месяца. И тогда ряды ВСУ можно начинать наполнять качеством, а не количеством.

— Сейчас начали увольнять и набирать новых руководителей ТЦК, это поможет?

— От смены слагаемых сумма не меняется. Это продолжается такой советский пафос. Мы постсоветское государство, мы это видели. Это пройденный этап и ничего не изменит.

— Что сделать, чтобы этого не было, на законном уровне?

— Я не военный, но я вижу, что профессиональных хедхантеров стоит привлекать к деятельности ТЦК, умеющих глубоко интервьюировать людей, которые могут дать очень быстро сделать экспертную характеристику скилов, навыков, пожеланий, порывов человека. Чтобы он не вынужденно становился минометчиком или учился управлять дроном, когда он может быть лучшим водителем, сапером или снайпером.

"ТЦК также должны нести наказание"

— Точно ТЦК не может быть с такими раздутыми штатами (работников), какие они есть сейчас. Дать честный ответ имеет ли ТЦК право применять силу! Если оставить их без права применения физической силы, значит они должны нести наказание.

В ТЦК пошло работать много людей, которых нельзя брать на войну, то же происходит с тыловыми частями. Такая информация существует. Знают ли об этом органы власти? Очевидно, что знают. Но с этим тоже следует завершать.

— Насколько правильно снимать случаи отлова людей на улице?

"Это фиксирует факт совершения противоправных действий против конкретного лица"

— Не вижу ничего противозаконного. На сегодняшний день это видеосъемка, которая фиксирует факт совершения противоправных действий против конкретного лица или возможного совершения противоправных действий против конкретного лица. Она не содержит особо раскрытия государственной тайны. Это юридическая составляющая, но есть москальская пропаганда и контрработа москалей на нашей территории, где они подхватывают эти видео и начинают раскручивать.

"Нужно понимать, какие комментарии присутствуют на видео"

— Когда мы говорим о видео и о возможном совершении преступления или не преступления, присутствуют ли во время съемки комментарии снимающего человека? И какого качества эти комментарии? Когда эти комментарии могут оскорблять честь и достоинство военнослужащего, ставят под вопрос существование органов власти, то это бессмысленные вредящие комментарии. Они могут быть эмоциональны, а могут быть заранее спланированы. И здесь уже вопрос к конкретному видео, что оно под собой содержит.

— Был блогер из Полтавы, который плевал в лицо представителям ТЦК, пользовался ненормативной лексикой и, очевидно, что это противоправные действия со стороны самого блогера. И такие блогеры должны быть наказаны. Но есть видео, где люди не комментируют или если комментируют, то комментируют обращением к представителям ТЦК, мол, куда вы толкаете того человека?! И здесь уже другая сторона медали.

— Как прокомментируете скандальную историю с попавшими в Самборское ТЦК харьковчанами?

"Мы убиваем общество, когда оставляем их с односторонней оценкой"

— Эта история получила публичную огласку, но она не является пространной. Государство должны публично выйти с двумя наказаниями и показать обществу, что этого гражданина Украины — харьковчанина, который решил, что он за деньги покинет территорию Украины, будучи потенциально мобилизованным. Зато представитель ТЦК наказан за свое преступление. И если нужно, можно добавить этому харьковчанину статью по противоправным действиям к представителям ТЦК. Чтобы это было, это должна быть четкая задача представителям ТЦК на уровне государственной политики. Мы убиваем общество, когда оставляем их односторонней оценкой. Почему представитель ТЦК сразу получил наказание, а за этого харьковчанина мы ничего не знаем до сегодня.

"Представитель ТЦК должен быть образован"

— Еще один важный момент образованности. Если би представители ТЦК хорошо владели процессными механизмами, то есть как можно максимально наказать за провокационные действия таких уклонистов, то думаю что принятое решение о применении физической силы было бы последним.

— Фраза от людей: "Мы тебя в армию сдадим". Как прокомментируете?

"Украинский воин — это наша гордость"

— Вот это все, что нам не нужно, пусть все идут в ВСУ! Как говорится, на тебе, Бог, что мне не годится! Это вопрос к нам самим, здесь государство не будет вмешиваться или корректироваться. Менторы в украинском обществе должны озвучить, что украинская армия, украинский воин — это, прежде всего, наша гордость. И когда мы в силу своих эмоций, что нас кто-то не устраивает в социуме, предлагаем такие варианты как пойти в ВСУ, то это вопрос к самим себе. И задайте себе вопрос, хотели бы вы, чтобы такой человек служил вместе с родным вам человеком?