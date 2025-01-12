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Мобілізація працівників критичних підприємств — коли це можливо

12 січня 2025 07:38
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Мобілізація заброньованих працівників критичних підприємств: коли це можливо — пояснення юриста
Представники ТЦК та СП у Львівській області. Фото: Facebook/ Львівський обласний ТЦК та СП
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

В умовах воєнного стану в Україні працівники критично важливих підприємств, установ і організацій відіграють ключову роль у забезпеченні економічної та оборонної стабільності. Законодавство передбачає механізми бронювання таких працівників від мобілізації. Але чи це гарантує повний захист від призову?

Як критичне підприємство може забронювати свого працівника та що для цього потрібно, розповіла у коментарі Новини.LIVE юрист Орися Швець.

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ТЦК та СП не мають права мобілізовувати військовозобов’язаних, які є заброньованими. Однак, потрібно мати підтвердження, що ця бронь у вас справді є, каже Швець.

"Ваше підприємство може вас забронювати через портал "Дія". Після, через 72 год, на ваш особистий кабінет приходить відповідь — чи ви заброньовані, чи ні. Потрібно розуміти, що ті, хто підлягає бронюванню, не мають проходити ВЛК", — каже юрист.

Додамо, що до 28 лютого підприємства, які є критичними, повинні поновити свою критичність. Якщо вони цього не зроблять, то їхні працівники втратять статус заброньованих. 

Нагадаємо, ми раніше писали, чи оголосять в розшук військовозобов'язаного, якщо йому прийшла повістка на роботу під час відпустки.

Ми також писали, кому з українців за кордоном обіцяють бронь від мобілізації.

Львів критична інфраструктура мобілізація бронювання ВЛК юрист

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09:15 Росіяни обстріляли підприємство на Дніпропетровщині — фото

09:07 У Швейцарії готові організувати зустріч Трампа та Путіна

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:50 У Києві військовий судився з Monobank через списані гроші

08:26 Фіцо назвав Зеленського жебраком після зупинки транзиту газу

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