Мобилизация забронированных работников критических предприятий: когда это возможно - объяснение юриста

Представители ТЦК и СП во Львовской области. Фото: Facebook/ Львовский областной ТЦК и СП

В условиях военного положения в Украине работники критически важных предприятий, учреждений и организаций играют ключевую роль в обеспечении экономической и оборонной стабильности. Законодательство предусматривает механизмы бронирования таких работников от мобилизации. Но гарантирует ли это полную защиту от призыва?

Как критическое предприятие может забронировать своего работника и что для этого нужно, рассказала в комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец.

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ТЦК и СП не имеют права мобилизовать военнообязанных, которые являются забронированными. Однако нужно иметь подтверждение, что эта бронь у вас действительно есть, говорит Швец.

"Ваше предприятие может вас забронировать через портал "Дія". После, через 72 часа, на ваш личный кабинет приходит ответ — забронированы вы или нет. Нужно понимать, что те, кто подлежит бронированию, не должны проходить ВЛК", — говорит юрист.

Добавим, что до 28 февраля предприятия, которые являются критическими, должны восстановить свою критичность. Если они этого не сделают, то их работники потеряют статус забронированных.

Напомним, мы ранее писали, объявят ли в розыск военнообязанного, если ему пришла повестка на работу во время отпуска.

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