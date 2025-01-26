Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Мобілізація з 18 років — що пропонує радник Трампа arrow

Мобілізація з 18 років — що пропонує радник Трампа

26 січня 2025 06:46
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Радник Трампа радить мобілізувати з 18 років — реакція львів'ян
Представники ТЦК та СП на вулицях Львівщини. Фото: Facebook Львівського ТЦК та СП
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Нещодавно Майк Волтц, майбутній радник з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа, заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Він аргументував це потребою розв'язати проблему нестачі живої сили на фронті.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що вони думають про зниження мобілізаційного віку в Україні з 18 років. 

Читайте також:

Мобілізація в Україні з 18 років 

Більшість опитаних кажуть, 18 років  — це не вік для мобілізації. Зі слів опитаних, у такому віці чоловіки ще не готові воювати, натомість строкову службу можуть проходити.

"Я негативно до такого ставлюсь. Як я пам'ятаю, там була поправка, щоб знизити мобілізаційний вік до 21 року, думаю так і буде. Я розумію, що в дитини в голові робиться у 18 років, а що у 21, тому я проти такого рішення", — каже чоловік.

"Негативно ставлюсь, бо молодь має бути подальшою рушійною силою, а не йти на війну", — зазначає жінка.

"Мені 18 років. І я вважаю, що діти в такому віці ще не готові воювати. Це неправильно", — додає дівчина.

"Я вважаю, що це діти, які повинні мати сім'ю, які мають народжувати дітей, це наша майбутня нація. Їх на війну скеровувати не можна, друге питання, якщо вони будуть проходити військовий вишкіл. А не у 18 років підуть руйнувати своє життя", — каже опитана жінка.

Додамо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зазначив, що пріоритетом має бути постачання зброї та зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні.

Представники Верховної Ради також заявили, що наразі немає підстав для зниження мобілізаційного віку, і що такі пропозиції від західних партнерів лунають вже протягом двох років після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли представники ТЦК можуть забирати телефон.

Ми також писали, куди мобілізовують чоловіків від 50 років.

діти військові навчання Львів військовий призов мобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:41 Трамп назвав країни, до яких він може здійснити перший візит

07:31 Українці стали заробляти більше — яка середня зарплата у 2025

07:25 Поворознюк заявив, що платить футболістам мінімальну зарплатню

06:50 Чепурун, сновида та кипень — ці слова знає не кожен українець

06:46 Мобілізація з 18 років — що пропонує радник Трампа

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

06:35 Спадщина у 2025 році — чи можна не віддавати борги родича

06:33 Виживання бізнесу під час війни — практичні поради експерта

06:33 Військовий без сім'ї — хто отримує виплати після його загибелі

06:29 В ЦРУ знайшли причину епідемії Covid-19 — звідки цей вірус

07:41 Трамп назвав країни, до яких він може здійснити перший візит

07:31 Українці стали заробляти більше — яка середня зарплата у 2025

07:25 Поворознюк заявив, що платить футболістам мінімальну зарплатню

06:50 Чепурун, сновида та кипень — ці слова знає не кожен українець

06:46 Мобілізація з 18 років — що пропонує радник Трампа

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

06:35 Спадщина у 2025 році — чи можна не віддавати борги родича

06:33 Виживання бізнесу під час війни — практичні поради експерта

06:33 Військовий без сім'ї — хто отримує виплати після його загибелі

06:29 В ЦРУ знайшли причину епідемії Covid-19 — звідки цей вірус

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку