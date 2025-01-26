Представники ТЦК та СП на вулицях Львівщини. Фото: Facebook Львівського ТЦК та СП

Нещодавно Майк Волтц, майбутній радник з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа, заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Він аргументував це потребою розв'язати проблему нестачі живої сили на фронті.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що вони думають про зниження мобілізаційного віку в Україні з 18 років.

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Більшість опитаних кажуть, 18 років — це не вік для мобілізації. Зі слів опитаних, у такому віці чоловіки ще не готові воювати, натомість строкову службу можуть проходити.

"Я негативно до такого ставлюсь. Як я пам'ятаю, там була поправка, щоб знизити мобілізаційний вік до 21 року, думаю так і буде. Я розумію, що в дитини в голові робиться у 18 років, а що у 21, тому я проти такого рішення", — каже чоловік.

"Негативно ставлюсь, бо молодь має бути подальшою рушійною силою, а не йти на війну", — зазначає жінка.

"Мені 18 років. І я вважаю, що діти в такому віці ще не готові воювати. Це неправильно", — додає дівчина.

"Я вважаю, що це діти, які повинні мати сім'ю, які мають народжувати дітей, це наша майбутня нація. Їх на війну скеровувати не можна, друге питання, якщо вони будуть проходити військовий вишкіл. А не у 18 років підуть руйнувати своє життя", — каже опитана жінка.

Додамо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зазначив, що пріоритетом має бути постачання зброї та зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні.

Представники Верховної Ради також заявили, що наразі немає підстав для зниження мобілізаційного віку, і що такі пропозиції від західних партнерів лунають вже протягом двох років після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли представники ТЦК можуть забирати телефон.

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