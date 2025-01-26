Советник Трампа советует мобилизовать с 18 лет — реакция львовян

Представители ТЦК и СП на улицах Львовщины. Фото: Facebook Львовского ТЦК и СП

Недавно Майк Волтц, будущий советник по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа, заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Он аргументировал это необходимостью решить проблему нехватки живой силы на фронте.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что они думают о снижении мобилизационного возраста в Украине с 18 лет.

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Большинство опрошенных говорят, 18 лет — это не возраст для мобилизации. По словам опрошенных, в таком возрасте мужчины еще не готовы воевать, зато срочную службу могут проходить.

"Я негативно к такому отношусь. Как я помню, там была поправка, чтобы снизить мобилизационный возраст до 21 года, думаю, так и будет. Я понимаю, что у ребенка в голове делается в 18 лет, а что в 21, поэтому я против такого решения", — говорит мужчина.

"Негативно отношусь, потому что молодежь должна быть дальнейшей движущей силой, а не идти на войну", — отмечает женщина.

"Мне 18 лет. И я считаю, что дети в таком возрасте еще не готовы воевать. Это неправильно", — добавляет девушка.

"Я считаю, что это дети, которые должны иметь семью, которые должны рожать детей, это наша будущая нация. Их на войну направлять нельзя, второй вопрос, если они будут проходить военную подготовку. А не в 18 лет пойдут разрушать свою жизнь", — говорит опрошенная женщина.

Добавим, президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель отметил, что приоритетом должны быть поставки оружия и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.

Представители Верховной Рады также заявили, что пока нет оснований для снижения мобилизационного возраста, и что такие предложения от западных партнеров звучат уже в течение двух лет после начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, мы ранее писали, когда представители ТЦК могут забирать телефон.

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