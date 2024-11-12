Погода у Львові — прогноз від синоптиків на 13 листопада

Жінка йде під снігом. Фото: РБК-Україна

У Львові та області у середу, 13 листопада, прогнозують сніг. Вдень температура буде вище нуля, а вночі можливі морози. Водіям варто бути уважними на дорогах, оскільки можлива ожеледиця.

Про це повідомили у Львівському центрі з гідрометеорології у вівторок, 12 листопада.

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У Львові в середу, 13 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду. Також можливий невеликий мокрий сніг.

Водіям варто підготуватись та бути обачними — на дорогах в цей день може бути ожеледиця. Крім того, можливе погіршення видимості через опади.

Прогноз погоди Львівського гідрометцентру. Фото: скриншот

Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі -1...-3 °C вночі та +1...+3 °C вдень.

Так само як у Львові, в області в цей день буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі -4...+3 °C, вдень прогнозують -1...+4 °C.

Нагадаємо, в Україні 13 листопада різко знизиться температура повітря. Синоптик Наталка Діденко прогнозує погоду з опадами у вигляді мокрого снігу.

Протягом всього тижня до 17 листопада в Україні прогнозують невеликі опади. Температура повітря буде низькою.