Погода во Львове — прогноз от синоптиков на 13 ноября.

Женщина идет под снегом. Фото: РБК-Украина

Во Львове и области в среду, 13 ноября, прогнозируют снег. Днем температура будет выше нуля, а ночью возможны морозы. Водителям следует быть внимательными на дорогах, поскольку предупреждают о гололедице.

Об этом сообщили во Львовском центре гидрометеорологии во вторник, 12 ноября.

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Погода во Львове и области 13 ноября

Во Львове в среду, 13 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен небольшой мокрый снег.

Водителям стоит подготовиться и быть внимательными — на дорогах в этот день может быть гололедица. Кроме того, возможно ухудшение видимости из-за осадков.

Прогноз погоды Львовского гидрометцентра. Фото: скриншот

Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-3 °C ночью и +1...+3 °C днем.

Так же, как во Львове, в области в этот день будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и гололедицу на дорогах.

Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...+3°C, днем прогнозируют -1...+4°C.

Напомним, в Украине 13 ноября резко снизится температура воздуха. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует погоду с осадками в виде мокрого снега.

В течение недели до 17 ноября в Украине прогнозируют небольшие осадки. Температура воздуха будет низкой.