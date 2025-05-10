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Мокрий сніг та заморозки — чим здивує погода у Львові завтра

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Дата публікації: 10 травня 2025 20:27
Прогноз погоди у Львові на завтра, 11 травня, — очікуються заморозки
Мокрий сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області у неділю, 11 травня, буде хмарна та дощова погода. Крім того, вночі очікується сильний заморозок -3...0 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології

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Синоптики розповіли, що у Львові та області 11 травня часом можливий дощ, а вночі з мокрим снігом. Крім того, буде північно-східний вітер: вночі 3-8 м/с, а вдень з поривами 7-12 м/с. 

Крім того, в регіоні можливі заморозки у нічні години -3...0 °C. Вдень температура повітря підвищиться до +9...+13 °C. 

Погода у Львові 11 травня
Скриншот допису Львівського регіонального центру

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 11 травня. У більшості областях очікуються дощі, подекуди можливі заморозки.

Також ми писали, що 10 травня у Карпатах вдарив сильний мороз. У ДСНС розповіли про ситуацію.  

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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