Прогноз погоды во Львове на завтра, 11 мая, — ожидаются заморозки

Мокрый снег на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области в воскресенье, 11 мая, будет облачная и дождливая погода. Кроме того, ночью ожидается сильный заморозок -3...0 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 11 мая

Синоптики рассказали, что во Львове и области 11 мая временами возможен дождь, а ночью с мокрым снегом. Кроме того, будет северо-восточный ветер: ночью 3-8 м/с, а днем с порывами 7-12 м/с.

Кроме того, в регионе возможны заморозки в ночные часы -3...0 °C. Днем температура воздуха поднимется до +9...+13 °C.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 11 мая. В большинстве областей ожидаются дожди, местами возможны заморозки.

Также мы писали, что 10 мая в Карпатах ударил сильный мороз. В ГСЧС рассказали о ситуации.