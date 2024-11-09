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Мороз до -6 °С та ожеледиця — погода на Львівщині завтра

9 листопада 2024 20:06
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Львівщині на завтра, 10 листопада
Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Львові та області в неділю, 10 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують, а температура повітря вдень буде в межах +5...+ 10 °С.

Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.

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У Львівській області буде хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці очікується подекуди туман, а на окремих дорогах навіть ожеледиця.

Синоптики прогнозують південно-східний вітер: вночі 2-5 м/с, а вдень 7-12 м/с. Вночі температура повітря опуститься до -6...-1 °С, а вдень прогріється до +5...+10 °С.

У Львові вночі очікується -4...-2 °С, вдень — +6...+8 °С.

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Скриншот допису Львівського РЦГМ

Нагадаємо, у Києві завтра оголосили небезпеку через туман. Водночас опадів у столиці не очікується.

А у Харкові завтра буде хмарно з проясненнями, а вночі прогнозують морози до -2 °С.

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